v57 написав:мож как говорится "седина в бороду- бес в ребро" с кем-то потратил
"Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему." Да и дело было в марте
Т.е. обращающийся на саппорт был полностью идентифицирован и чОтко назвал кодовое слово, дату рождения, адрес, размер трусов и номер противогаза И звонил, скорее всего, с НОВОГО телефона, т.к. старый потерял Полиция сможет установить перемещение нового телепона по просторам Неньки. Даже сможет установить как близко др. от др. находились старый и новый телепоны, кто там рядом был 3м
Мизантрóп написав: "Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему." Да и дело было в марте "Своим письмом хочу предостеречь всех клиентов. Хочу, чтобы они сделали соответствующие выводы – стоит ли иметь дело с Ощадбанком!" а хде ща военпенс гроши получает?
Закрыли пенсионную карту и перевели выплату на Укрпочту, т.к. военные пенсии могут выплачивать только Ощадбанк и Укрпочта.
clientage написав: Т.е. обращающийся на саппорт был полностью идентифицирован и чОтко назвал кодовое слово, дату рождения, адрес, размер трусов и номер противогаза И звонил, скорее всего, с НОВОГО телефона, т.к. старый потерял Полиция сможет установить перемещение нового телепона по просторам Неньки. Даже сможет установить как близко др. от др. находились старый и новый телепоны, кто там рядом был 3м
Меня это больше всего и интересует! Как можно было принять в Call-центре такое обращение без идентификации? Откуда посторонее лицо могло знать личные данные клиента (номер паспорта, адрес регистрации)? А слово-пароль для чего?
Скупердяй написав:Панове, а не підскажите, можна перевипустити карту в іншому регіональному відділенні? П.С. На гарячку дзвонив сказали, що треба їхати у своє відділення, або вирішувати в мсцевому. Не зрозуміло.
У ощАда есть такое понятие как перебранчевание -- смена обслуж-го отд-я. В пределах одного региона (МФО) делается за 15..20 мин в НОВОМ отд-и. А при смене региона, процедура может подвиснуть и на 1..2дня (кто-то здесь писал и про неделю), все зависит от квалификации персонала В НОВОМ отд-и с радостью выпустят НОВЫЙ пакет карт (+2 нед ) и подвяжут их под старые депо В ИБ мона перепривязывать карты под депо как угодно
ПС. Лехаим! И де вы пропадаали? Небойсь с Беней дето отсииживалися
Насправді все виявилось складніше, перебранчовки між регіонами не вдалося зробити. Карту перевипустити через гарячу лінію можливо тільки за 1 місяць до закінчення карти і 2 місяці після її закінчення. І після цього, зі слів гарячки потрібно їхати тільки у те відділення де вікривав (але після заяви на перевипуск її можна відправити в будь-яке відділення в Україні), на практиці - це можливо зробити і в іншому відділенні в межах регіону. Тому прийшлося запрягати коней, і їхати на підводі в столицю. Один великий недолік ощаду, що немає повноцінного "сквозного" обслуговування
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй написав:Панове, а не підскажите, можна перевипустити карту в іншому регіональному відділенні? П.С. На гарячку дзвонив сказали, що треба їхати у своє відділення, або вирішувати в мсцевому. Не зрозуміло.
У ощАда есть такое понятие как перебранчевание -- смена обслуж-го отд-я. В пределах одного региона (МФО) делается за 15..20 мин в НОВОМ отд-и. А при смене региона, процедура может подвиснуть и на 1..2дня (кто-то здесь писал и про неделю), все зависит от квалификации персонала В НОВОМ отд-и с радостью выпустят НОВЫЙ пакет карт (+2 нед) и подвяжут их под старые депо В ИБ мона перепривязывать карты под депо как угодно
ПС. Лехаим! И де вы пропадаали? Небойсь с Беней дето отсииживалися
Насправді все виявилось складніше, перебранчовки між регіонами не вдалося зробити. Карту перевипустити через гарячу лінію можливо тільки за 1 місяць до закінчення карти і 2 місяці після її закінчення. І після цього, зі слів гарячки потрібно їхати тільки у те відділення де вікривав (але після заяви на перевипуск її можна відправити в будь-яке відділення в Україні), на практиці - це можливо зробити і в іншому відділенні в межах регіону. Тому прийшлося запрягати коней, і їхати на підводі в столицю. Один великий недолік ощаду, що немає повноцінного "сквозного" обслуговування
Ну мучати коней нуна было ток в случае если на картсчетах были остатки. Их без рабочих карт мона забрать тока в родном отд-и Шикаарна пишна банка
Lena2019 написав:Думали, задержали выплату пенсии. Через неделю приходит SMS о недостаточной сумме средств на остатке при совершении операции по мобильному банкингу. Все бы ничего, но муж к мобильному банкингу никогда не подключался, да и сумма остатка также смутила. Обратились в банк. Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему.
Тут нестиковочка, якщо хулігани змінили фінансовий номер телефону то як прийшла смс про неможливість операції на старий номер? Шо опять змінили номер?