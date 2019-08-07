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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1525152615271528 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 476 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 144 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 128 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 98 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 476 Додано: Чет 08 сер, 2019 09:25 Мизантрóп написав: v57 написав: мож как говорится "седина в бороду- бес в ребро"

с кем-то потратил мож как говорится "седина в бороду- бес в ребро"с кем-то потратил

"Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему."

Да и дело было в марте "Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему."Да и дело было в марте

Т.е. обращающийся на саппорт был полностью идентифицирован и чОтко назвал кодовое слово, дату рождения, адрес, размер трусов и номер противогаза

И звонил, скорее всего, с НОВОГО телефона, т.к. старый потерял

Полиция сможет установить перемещение нового телепона по просторам Неньки. Даже сможет установить как близко др. от др. находились старый и новый телепоны, кто там рядом был 3м Т.е. обращающийся на саппорт был полностью идентифицирован и чОтко назвал кодовое слово, дату рождения, адрес, размер трусов и номер противогазаИ звонил, скорее всего, с НОВОГО телефона, т.к. старый потерялПолиция сможет установить перемещение нового телепона по просторам Неньки. Даже сможет установить как близко др. от др. находились старый и новый телепоны, кто там рядом был 3м ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28843 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2308 раз. Подякували: 3339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 09:29 Мизантрóп написав: "Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему." Да и дело было в марте "Своим письмом хочу предостеречь всех клиентов. Хочу, чтобы они сделали соответствующие выводы – стоит ли иметь дело с Ощадбанком!" а хде ща военпенс гроши получает? "Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему." Да и дело было в марте "Своим письмом хочу предостеречь всех клиентов. Хочу, чтобы они сделали соответствующие выводы – стоит ли иметь дело с Ощадбанком!" а хде ща военпенс гроши получает?

Закрыли пенсионную карту и перевели выплату на Укрпочту, т.к. военные пенсии могут выплачивать только Ощадбанк и Укрпочта. Закрыли пенсионную карту и перевели выплату на Укрпочту, т.к. военные пенсии могут выплачивать только Ощадбанк и Укрпочта. Lena2019 Повідомлень: 6 З нами з: 07.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 09:31 clientage написав: Т.е. обращающийся на саппорт был полностью идентифицирован и чОтко назвал кодовое слово, дату рождения, адрес, размер трусов и номер противогаза И звонил, скорее всего, с НОВОГО телефона, т.к. старый потерял Полиция сможет установить перемещение нового телепона по просторам Неньки. Даже сможет установить как близко др. от др. находились старый и новый телепоны, кто там рядом был 3м Т.е. обращающийся на саппорт был полностью идентифицирован и чОтко назвал кодовое слово, дату рождения, адрес, размер трусов и номер противогаза И звонил, скорее всего, с НОВОГО телефона, т.к. старый потерял Полиция сможет установить перемещение нового телепона по просторам Неньки. Даже сможет установить как близко др. от др. находились старый и новый телепоны, кто там рядом был 3м

Меня это больше всего и интересует! Как можно было принять в Call-центре такое обращение без идентификации? Откуда посторонее лицо могло знать личные данные клиента (номер паспорта, адрес регистрации)? А слово-пароль для чего? Меня это больше всего и интересует! Как можно было принять в Call-центре такое обращение без идентификации? Откуда посторонее лицо могло знать личные данные клиента (номер паспорта, адрес регистрации)? А слово-пароль для чего? Lena2019 Повідомлень: 6 З нами з: 07.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 09:44 clientage написав: Скупердяй написав: Панове, а не підскажите, можна перевипустити карту в іншому регіональному відділенні?

П.С. На гарячку дзвонив сказали, що треба їхати у своє відділення, або вирішувати в мсцевому. Не зрозуміло. Панове, а не підскажите, можна перевипустити карту в іншому регіональному відділенні?П.С. На гарячку дзвонив сказали, що треба їхати у своє відділення, або вирішувати в мсцевому. Не зрозуміло.

У ощАда есть такое понятие как перебранчевание -- смена обслуж-го отд-я.

В пределах одного региона (МФО) делается за 15..20 мин в НОВОМ отд-и.

А при смене региона, процедура может подвиснуть и на 1..2дня (кто-то здесь писал и про неделю), все зависит от квалификации персонала

В НОВОМ отд-и с радостью выпустят НОВЫЙ пакет карт (+2 нед ) и подвяжут их под старые депо

В ИБ мона перепривязывать карты под депо как угодно



ПС. Лехаим! И де вы пропадаали? Небойсь с Беней дето отсииживалися У ощАда есть такое понятие как перебранчевание -- смена обслуж-го отд-я.В пределах одного региона (МФО) делается за 15..20 мин в НОВОМ отд-и.А при смене региона, процедура может подвиснуть и на 1..2дня (кто-то здесь писал и про неделю), все зависит от квалификации персоналаВ НОВОМ отд-и с радостью выпустят НОВЫЙ пакет карт (+2 нед) и подвяжут их под старые депоВ ИБ мона перепривязывать карты под депо как угодноПС. Лехаим! И де вы пропадаали? Небойсь с Беней дето отсииживалися

Насправді все виявилось складніше, перебранчовки між регіонами не вдалося зробити.

Карту перевипустити через гарячу лінію можливо тільки за 1 місяць до закінчення карти і 2 місяці після її закінчення. І після цього, зі слів гарячки потрібно їхати тільки у те відділення де вікривав (але після заяви на перевипуск її можна відправити в будь-яке відділення в Україні), на практиці - це можливо зробити і в іншому відділенні в межах регіону.

Тому прийшлося запрягати коней, і їхати на підводі в столицю. Один великий недолік ощаду, що немає повноцінного "сквозного" обслуговування Насправді все виявилось складніше, перебранчовки між регіонами не вдалося зробити.Карту перевипустити через гарячу лінію можливо тільки за 1 місяць до закінчення карти і 2 місяці після її закінчення. І після цього, зі слів гарячки потрібно їхати тільки у те відділення де вікривав (але після заяви на перевипуск її можна відправити в будь-яке відділення в Україні), на практиці - це можливо зробити і в іншому відділенні в межах регіону.Тому прийшлося запрягати коней, і їхати на підводі в столицю. Один великий недолік ощаду, що немає повноцінного "сквозного" обслуговування Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок

Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр! Скупердяй

Повідомлень: 10047 З нами з: 30.11.14 Подякував: 1 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 09:50 Скупердяй написав: clientage написав: Скупердяй написав: Панове, а не підскажите, можна перевипустити карту в іншому регіональному відділенні?

П.С. На гарячку дзвонив сказали, що треба їхати у своє відділення, або вирішувати в мсцевому. Не зрозуміло. Панове, а не підскажите, можна перевипустити карту в іншому регіональному відділенні?П.С. На гарячку дзвонив сказали, що треба їхати у своє відділення, або вирішувати в мсцевому. Не зрозуміло.

У ощАда есть такое понятие как перебранчевание -- смена обслуж-го отд-я.

В пределах одного региона (МФО) делается за 15..20 мин в НОВОМ отд-и.

А при смене региона, процедура может подвиснуть и на 1..2дня (кто-то здесь писал и про неделю), все зависит от квалификации персонала

В НОВОМ отд-и с радостью выпустят НОВЫЙ пакет карт (+2 нед) и подвяжут их под старые депо

В ИБ мона перепривязывать карты под депо как угодно



ПС. Лехаим! И де вы пропадаали? Небойсь с Беней дето отсииживалися У ощАда есть такое понятие как перебранчевание -- смена обслуж-го отд-я.В пределах одного региона (МФО) делается за 15..20 мин в НОВОМ отд-и.А при смене региона, процедура может подвиснуть и на 1..2дня (кто-то здесь писал и про неделю), все зависит от квалификации персоналаВ НОВОМ отд-и с радостью выпустят НОВЫЙ пакет карт (+2 нед) и подвяжут их под старые депоВ ИБ мона перепривязывать карты под депо как угодноПС. Лехаим! И де вы пропадаали? Небойсь с Беней дето отсииживалися

Насправді все виявилось складніше, перебранчовки між регіонами не вдалося зробити.

Карту перевипустити через гарячу лінію можливо тільки за 1 місяць до закінчення карти і 2 місяці після її закінчення. І після цього, зі слів гарячки потрібно їхати тільки у те відділення де вікривав (але після заяви на перевипуск її можна відправити в будь-яке відділення в Україні), на практиці - це можливо зробити і в іншому відділенні в межах регіону.

Тому прийшлося запрягати коней, і їхати на підводі в столицю. Один великий недолік ощаду, що немає повноцінного "сквозного" обслуговування Насправді все виявилось складніше, перебранчовки між регіонами не вдалося зробити.Карту перевипустити через гарячу лінію можливо тільки за 1 місяць до закінчення карти і 2 місяці після її закінчення. І після цього, зі слів гарячки потрібно їхати тільки у те відділення де вікривав (але після заяви на перевипуск її можна відправити в будь-яке відділення в Україні), на практиці - це можливо зробити і в іншому відділенні в межах регіону.Тому прийшлося запрягати коней, і їхати на підводі в столицю. Один великий недолік ощаду, що немає повноцінного "сквозного" обслуговування

Ну мучати коней нуна было ток в случае если на картсчетах были остатки. Их без рабочих карт мона забрать тока в родном отд-и

Шикаарна пишна банка Ну мучати коней нуна было ток в случае если на картсчетах были остатки. Их без рабочих карт мона забрать тока в родном отд-иШикаарна пишна банка ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28843 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2308 раз. Подякували: 3339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 09:54



а так- думаю, разберутся ну "с кем-то" подразумевалось шо скооперировался с др.телефоном и стоял смайла так- думаю, разберутся v57 Повідомлень: 2207 З нами з: 14.03.10 Подякував: 83 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 10:38 Re: Ощадбанк Lena2019 написав: Думали, задержали выплату пенсии. Через неделю приходит SMS о недостаточной сумме средств на остатке при совершении операции по мобильному банкингу.

Все бы ничего, но муж к мобильному банкингу никогда не подключался, да и сумма остатка также смутила.

Обратились в банк. Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему. Думали, задержали выплату пенсии. Через неделю приходит SMS о недостаточной сумме средств на остатке при совершении операции по мобильному банкингу.Все бы ничего, но муж к мобильному банкингу никогда не подключался, да и сумма остатка также смутила.Обратились в банк. Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему.

Тут нестиковочка, якщо хулігани змінили фінансовий номер телефону то як прийшла смс про неможливість операції на старий номер? Шо опять змінили номер? Тут нестиковочка, якщо хулігани змінили фінансовий номер телефону то як прийшла смс про неможливість операції на старий номер? Шо опять змінили номер? Волоdимир Повідомлень: 33 З нами з: 12.09.16 Подякував: 19 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1525152615271528 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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