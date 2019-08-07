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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1525152615271528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
128
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:25

  Мизантрóп написав:
  v57 написав:мож как говорится "седина в бороду- бес в ребро"
с кем-то потратил :)

"Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему."
Да и дело было в марте :wink:

Т.е. обращающийся на саппорт был полностью идентифицирован и чОтко назвал кодовое слово, дату рождения, адрес, размер трусов и номер противогаза :mrgreen:
И звонил, скорее всего, с НОВОГО телефона, т.к. старый потерял :mrgreen:
Полиция сможет установить перемещение нового телепона по просторам Неньки. Даже сможет установить как близко др. от др. находились старый и новый телепоны, кто там рядом был 3м :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:29

  Мизантрóп написав: "Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему." Да и дело было в марте "Своим письмом хочу предостеречь всех клиентов. Хочу, чтобы они сделали соответствующие выводы – стоит ли иметь дело с Ощадбанком!" а хде ща военпенс гроши получает?

Закрыли пенсионную карту и перевели выплату на Укрпочту, т.к. военные пенсии могут выплачивать только Ощадбанк и Укрпочта.
Lena2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:31

  clientage написав: Т.е. обращающийся на саппорт был полностью идентифицирован и чОтко назвал кодовое слово, дату рождения, адрес, размер трусов и номер противогаза И звонил, скорее всего, с НОВОГО телефона, т.к. старый потерял Полиция сможет установить перемещение нового телепона по просторам Неньки. Даже сможет установить как близко др. от др. находились старый и новый телепоны, кто там рядом был 3м

Меня это больше всего и интересует! Как можно было принять в Call-центре такое обращение без идентификации? Откуда посторонее лицо могло знать личные данные клиента (номер паспорта, адрес регистрации)? А слово-пароль для чего?
Lena2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:44

  clientage написав:
  Скупердяй написав:Панове, а не підскажите, можна перевипустити карту в іншому регіональному відділенні?
П.С. На гарячку дзвонив сказали, що треба їхати у своє відділення, або вирішувати в мсцевому. Не зрозуміло.

У ощАда есть такое понятие как перебранчевание -- смена обслуж-го отд-я.
В пределах одного региона (МФО) делается за 15..20 мин в НОВОМ отд-и.
А при смене региона, процедура может подвиснуть и на 1..2дня (кто-то здесь писал и про неделю), все зависит от квалификации персонала :(
В НОВОМ отд-и с радостью выпустят НОВЫЙ пакет карт (+2 нед :() и подвяжут их под старые депо :)
В ИБ мона перепривязывать карты под депо как угодно

ПС. Лехаим! И де вы пропадаали? Небойсь с Беней дето отсииживалися :wink:

Насправді все виявилось складніше, перебранчовки між регіонами не вдалося зробити.
Карту перевипустити через гарячу лінію можливо тільки за 1 місяць до закінчення карти і 2 місяці після її закінчення. І після цього, зі слів гарячки потрібно їхати тільки у те відділення де вікривав (але після заяви на перевипуск її можна відправити в будь-яке відділення в Україні), на практиці - це можливо зробити і в іншому відділенні в межах регіону.
Тому прийшлося запрягати коней, і їхати на підводі в столицю. Один великий недолік ощаду, що немає повноцінного "сквозного" обслуговування :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:50

  Скупердяй написав:
  clientage написав:
  Скупердяй написав:Панове, а не підскажите, можна перевипустити карту в іншому регіональному відділенні?
П.С. На гарячку дзвонив сказали, що треба їхати у своє відділення, або вирішувати в мсцевому. Не зрозуміло.

У ощАда есть такое понятие как перебранчевание -- смена обслуж-го отд-я.
В пределах одного региона (МФО) делается за 15..20 мин в НОВОМ отд-и.
А при смене региона, процедура может подвиснуть и на 1..2дня (кто-то здесь писал и про неделю), все зависит от квалификации персонала
В НОВОМ отд-и с радостью выпустят НОВЫЙ пакет карт (+2 нед) и подвяжут их под старые депо :)
В ИБ мона перепривязывать карты под депо как угодно

ПС. Лехаим! И де вы пропадаали? Небойсь с Беней дето отсииживалися :wink:

Насправді все виявилось складніше, перебранчовки між регіонами не вдалося зробити.
Карту перевипустити через гарячу лінію можливо тільки за 1 місяць до закінчення карти і 2 місяці після її закінчення. І після цього, зі слів гарячки потрібно їхати тільки у те відділення де вікривав (але після заяви на перевипуск її можна відправити в будь-яке відділення в Україні), на практиці - це можливо зробити і в іншому відділенні в межах регіону.
Тому прийшлося запрягати коней, і їхати на підводі в столицю. Один великий недолік ощаду, що немає повноцінного "сквозного" обслуговування :mrgreen:

Ну мучати коней нуна было ток в случае если на картсчетах были остатки. Их без рабочих карт мона забрать тока в родном отд-и :cry:
Шикаарна пишна банка :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:54

ну "с кем-то" подразумевалось шо скооперировался с др.телефоном и стоял смайл :)

а так- думаю, разберутся
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:38

Re: Ощадбанк

  Lena2019 написав:Думали, задержали выплату пенсии. Через неделю приходит SMS о недостаточной сумме средств на остатке при совершении операции по мобильному банкингу.
Все бы ничего, но муж к мобильному банкингу никогда не подключался, да и сумма остатка также смутила.
Обратились в банк. Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему.

Тут нестиковочка, якщо хулігани змінили фінансовий номер телефону то як прийшла смс про неможливість операції на старий номер? Шо опять змінили номер?
Волоdимир
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:47

  Волоdимир написав: Тут нестиковочка, якщо хулігани змінили фінансовий номер телефону то як прийшла смс про неможливість операції на старий номер? Шо опять змінили номер?

Самим интересено и понять хотим. Но нам подробностей банк не объясняет. Получается, на протяжении недели, когда происходили списания по карте, СМС приходили на другой (чужой нам) номер телефона. А потом, опять перевели СМС-информирование на наш телефон.
Lena2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:05

Re: Ощадбанк

  Lena2019 написав:Получается, на протяжении недели, когда происходили списания по карте, СМС приходили на другой (чужой нам) номер телефона. А потом, опять перевели СМС-информирование на наш телефон.

Такое наверное можно провернуть только при участии сотрудника банка.
Поэтому правильно форумчане пишут, что нужно разбираться чечрез заявление в полицию.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:24

Re: Ощадбанк

Lena2019 написав:
  Волоdимир написав: Тут нестиковочка, якщо хулігани змінили фінансовий номер телефону то як прийшла смс про неможливість операції на старий номер? Шо опять змінили номер?

Самим интересено и понять хотим. Но нам подробностей банк не объясняет. Получается, на протяжении недели, когда происходили списания по карте, СМС приходили на другой (чужой нам) номер телефона. А потом, опять перевели СМС-информирование на наш телефон.
что выписка в ощад24 говорит, куда-когда деньги списывались?
vadymbanker
 
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