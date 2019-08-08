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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1526152715281529 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 476 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 144 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 128 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 98 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 476 Додано: Чет 08 сер, 2019 12:37 vadymbanker написав: что выписка в ощад24 говорит, куда-когда деньги списывались? что выписка в ощад24 говорит, куда-когда деньги списывались?

Платежи через Portmone, снятие в банкомате (Херсонский регион), перечисление на какую-то карту, и, что самое интересное, было пару зачислений с другой карты с дальнейшим перечислением, на третью карту. Платежи через Portmone, снятие в банкомате (Херсонский регион), перечисление на какую-то карту, и, что самое интересное, было пару зачислений с другой карты с дальнейшим перечислением, на третью карту. Lena2019 Повідомлень: 9 З нами з: 07.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 12:43 ramaz написав: Такое наверное можно провернуть только при участии сотрудника банка. Поэтому правильно форумчане пишут, что нужно разбираться чечрез заявление в полицию. Такое наверное можно провернуть только при участии сотрудника банка. Поэтому правильно форумчане пишут, что нужно разбираться чечрез заявление в полицию.

Заявление в полицию написали. А в ответ - тишина. Я также думаю, что здесь не без участия банка. Но откуда чужой человек мог знать инфо по клиенту, чтобы пройти верификацию по телефону Call-центра? Если, конечно, банк ее проводил. А если не проводил, то как можно вносить изменения в БД банка по клиенту без идентификации? Тогда так любой может позвонить, попросить изменить данные и потом проводить любые операции по счетам клиента по мобильному банкингу. Я поэтому и написала на форуме, чтобы читатели понимали и знали, что и такое возможно в Ощадбанке! Заявление в полицию написали. А в ответ - тишина. Я также думаю, что здесь не без участия банка. Но откуда чужой человек мог знать инфо по клиенту, чтобы пройти верификацию по телефону Call-центра? Если, конечно, банк ее проводил. А если не проводил, то как можно вносить изменения в БД банка по клиенту без идентификации? Тогда так любой может позвонить, попросить изменить данные и потом проводить любые операции по счетам клиента по мобильному банкингу. Я поэтому и написала на форуме, чтобы читатели понимали и знали, что и такое возможно в Ощадбанке! Lena2019 Повідомлень: 9 З нами з: 07.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 16:56 clientage написав: Lena2019 написав: не могу умолчать не могу умолчать

Прискорбно. Обязательно оставьте заявление в полиции о мошейничестве.

Но, Сонечко, при удаленной смене финномера обязательно приходят подтверждающие СМСки на старый номер, значит отставной военный провтыкал этот момент и САМ сообщил мошейникам код подтверждения или оставил/потерял телефон на какое-то время

А мож хто из вредных внучков так пошутил? Полиция разберется Прискорбно. Обязательно оставьте заявление в полиции о мошейничестве.Но, Сонечко, при удаленной смене финномера обязательно приходят подтверждающие СМСки на старый номер, значит отставной военный провтыкал этот момент и САМ сообщил мошейникам код подтверждения или оставил/потерял телефон на какое-то времяА мож хто из вредных внучков так пошутил? Полиция разберется

Если это водафон, то можно установить myvodafone и заказать расшифровку звонков/смс за период, если входящих СМС не было, то можно заверить в водафоне и предъявлять банку претензию о мошенничестве и смены тел. без подтверждения. Там правда, уже не полностью вроде как номер видно, но если СМС не было, то это будет подтверждением. Возможно в водафоне смогут дать более расширенную распечатку. Насчет других операторов не знаю, но думаю подобное тоже есть. Во всяком случае в водафоне это бесплатно. (до обращения к оператору) Если это водафон, то можно установить myvodafone и заказать расшифровку звонков/смс за период, если входящих СМС не было, то можно заверить в водафоне и предъявлять банку претензию о мошенничестве и смены тел. без подтверждения. Там правда, уже не полностью вроде как номер видно, но если СМС не было, то это будет подтверждением. Возможно в водафоне смогут дать более расширенную распечатку. Насчет других операторов не знаю, но думаю подобное тоже есть. Во всяком случае в водафоне это бесплатно. (до обращения к оператору) Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5321 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 16:59 Flamingo написав: Lena2019 написав: clientage написав: Прискорбно. Обязательно оставьте заявление в полиции о мошейничестве. Но, Сонечко, при удаленной смене финномера обязательно приходят подтверждающие СМСки на старый номер, значит отставной военный провтыкал этот момент и САМ сообщил мошейникам код подтверждения или оставил/потерял телефон на какое-то время А мож хто из вредных внучков так пошутил? Полиция разберется Прискорбно. Обязательно оставьте заявление в полиции о мошейничестве. Но, Сонечко, при удаленной смене финномера обязательно приходят подтверждающие СМСки на старый номер, значит отставной военный провтыкал этот момент и САМ сообщил мошейникам код подтверждения или оставил/потерял телефон на какое-то время А мож хто из вредных внучков так пошутил? Полиция разберется

В этом то и дело, что с даты, когда зачисляется пенсия до SMS от Ощадбанка о недоступном остатке не было никаких сообщений (ни о смене номера телефона, ни о зачислении пенсии, ни о других транзакциях). Для инфо - внуков нет и муж не в том возрасте, чтобы что-то не помнить. Но в любом случае, спасибо за Ваш комментарий! В этом то и дело, что с даты, когда зачисляется пенсия до SMS от Ощадбанка о недоступном остатке не было никаких сообщений (ни о смене номера телефона, ни о зачислении пенсии, ни о других транзакциях). Для инфо - внуков нет и муж не в том возрасте, чтобы что-то не помнить. Но в любом случае, спасибо за Ваш комментарий!

Вам clientage ведь не зря рекомендовал обратиться а полицию. Если вашей целью конечно является установление истины, а не простое и банальное поливание банка фекалиями. Дело в том что процедура смены финномера в банке предусматривает введение данных подтверждающего смс с финномера. Было ли это смс, приходило ли оно на телефон вашего мужа, вводились ли данные с него установить может сейчас только полиция. До получения их заключения можно считать что вы просто бездоказательно порочите имя банка по личным причинам. Ведь то что не было смс это только ваши слова. Понимаю что путь через полицию долгий, низкопривлеквтельный и скорее всего малоэффективный. Но имхо другого пути у вас просто нет.

Зы. Но идти в полицию конечно нужно только в случае уверенности в своей правоте на все 100% Вам clientage ведь не зря рекомендовал обратиться а полицию. Если вашей целью конечно является установление истины, а не простое и банальное поливание банка фекалиями. Дело в том что процедура смены финномера в банке предусматривает введение данных подтверждающего смс с финномера. Было ли это смс, приходило ли оно на телефон вашего мужа, вводились ли данные с него установить может сейчас только полиция. До получения их заключения можно считать что вы просто бездоказательно порочите имя банка по личным причинам. Ведь то что не было смс это только ваши слова. Понимаю что путь через полицию долгий, низкопривлеквтельный и скорее всего малоэффективный. Но имхо другого пути у вас просто нет.Зы. Но идти в полицию конечно нужно только в случае уверенности в своей правоте на все 100%

можно и самому получить распечатку звонков/см за период - в водафоне точно. можно и самому получить распечатку звонков/см за период - в водафоне точно. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5321 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 17:02 clientage написав: Мизантрóп написав: v57 написав: мож как говорится "седина в бороду- бес в ребро"

с кем-то потратил мож как говорится "седина в бороду- бес в ребро"с кем-то потратил

"Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему."

Да и дело было в марте "Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему."Да и дело было в марте

Т.е. обращающийся на саппорт был полностью идентифицирован и чОтко назвал кодовое слово, дату рождения, адрес, размер трусов и номер противогаза

И звонил, скорее всего, с НОВОГО телефона, т.к. старый потерял

Полиция сможет установить перемещение нового телепона по просторам Неньки. Даже сможет установить как близко др. от др. находились старый и новый телепоны, кто там рядом был 3м Т.е. обращающийся на саппорт был полностью идентифицирован и чОтко назвал кодовое слово, дату рождения, адрес, размер трусов и номер противогазаИ звонил, скорее всего, с НОВОГО телефона, т.к. старый потерялПолиция сможет установить перемещение нового телепона по просторам Неньки. Даже сможет установить как близко др. от др. находились старый и новый телепоны, кто там рядом был 3м

э-э-э это что полный лох делал? новый скорее всего убитый старый, может и кнопочный который не жалко выкинуть. Или из мест не столь отдаленных... э-э-э это что полный лох делал? новый скорее всего убитый старый, может и кнопочный который не жалко выкинуть. Или из мест не столь отдаленных... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5321 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 17:08 Lena2019 написав: ramaz написав: Такое наверное можно провернуть только при участии сотрудника банка. Поэтому правильно форумчане пишут, что нужно разбираться чечрез заявление в полицию. Такое наверное можно провернуть только при участии сотрудника банка. Поэтому правильно форумчане пишут, что нужно разбираться чечрез заявление в полицию.

Заявление в полицию написали. А в ответ - тишина. Я также думаю, что здесь не без участия банка. Но откуда чужой человек мог знать инфо по клиенту, чтобы пройти верификацию по телефону Call-центра? Если, конечно, банк ее проводил. А если не проводил, то как можно вносить изменения в БД банка по клиенту без идентификации? Тогда так любой может позвонить, попросить изменить данные и потом проводить любые операции по счетам клиента по мобильному банкингу. Я поэтому и написала на форуме, чтобы читатели понимали и знали, что и такое возможно в Ощадбанке! Заявление в полицию написали. А в ответ - тишина. Я также думаю, что здесь не без участия банка. Но откуда чужой человек мог знать инфо по клиенту, чтобы пройти верификацию по телефону Call-центра? Если, конечно, банк ее проводил. А если не проводил, то как можно вносить изменения в БД банка по клиенту без идентификации? Тогда так любой может позвонить, попросить изменить данные и потом проводить любые операции по счетам клиента по мобильному банкингу. Я поэтому и написала на форуме, чтобы читатели понимали и знали, что и такое возможно в Ощадбанке!

Как-то глупо выглядит сначала увести поснимать деньги, а потом вернуть? Зачем? Снимали бы себе и дальше, пока акк работает. Как-то глупо выглядит сначала увести поснимать деньги, а потом вернуть? Зачем? Снимали бы себе и дальше, пока акк работает. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5321 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 17:26 мож семейній подряд по разводу банка?

ниче не знаю- оно само снялось v57 Повідомлень: 2211 З нами з: 14.03.10 Подякував: 83 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 17:52 Сдается мне, джентльмены, это была комедия. Ferlakur Повідомлень: 3112 З нами з: 14.10.08 Подякував: 183 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1526152715281529 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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