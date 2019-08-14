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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
128
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:01

Lena2019 То, какие "знающие" сотрудники там сидят - ничего удивительного. У них мало кто готов работать, в итоге берут всех, кого в другие банки не взяли. В итоге "маємо, що маємо"
Tati_Tsip
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:57

Re: Ощадбанк

ощад24 при попытке войти: Виникла помилка. Спробуйте пізніше або зверніться до служби підтримки
и такое с утра, разные браузеры... у всех так ?
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:13

  keep написав:ощад24 при попытке войти: Виникла помилка. Спробуйте пізніше або зверніться до служби підтримки
и такое с утра, разные браузеры... у всех так ?

дето с обеда слетело обновления депосчетов в ИБ, а так в сам ИБ пока пускает
Подождём-с, т.м.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:14

  Tegularius написав:Ощадбанк сливает телефоны клиентов "левым" коллекторам :evil:

Я не знаю как сейчас, но раньше сливалось все что угодно.Начиная от телефонов и заканчивая суммами остатков на счетах, суммами депозитов, сроками когда заканчиваются, адресами клиентов.Это помимо того что персонал по тормознутости(за редчайшим исключением)лично у меня стоит на первом месте из всех банков.

З.ы.: как понимаете доказать это официально я не могу так что считаем это моими личными фантазиями.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:41

Re: Ощадбанк

оказалось - ощаАД забыл меня через полгода неиспользования :))
keep
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:47

  keep написав:оказалось - ощаАД забыл меня через полгода неиспользования :))

Как это? Отказал в доступе в электронный кабинет? А действующие карты есть?
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