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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 17:01
Lena2019 То, какие "знающие" сотрудники там сидят - ничего удивительного. У них мало кто готов работать, в итоге берут всех, кого в другие банки не взяли. В итоге "маємо, що маємо"
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:57
Re: Ощадбанк
ощад24 при попытке войти: Виникла помилка. Спробуйте пізніше або зверніться до служби підтримки
и такое с утра, разные браузеры... у всех так ?
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:13
дето с обеда слетело обновления депосчетов в ИБ, а так в сам ИБ пока пускает
Подождём-с, т.м.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:14
Я не знаю как сейчас, но раньше сливалось все что угодно.Начиная от телефонов и заканчивая суммами остатков на счетах, суммами депозитов, сроками когда заканчиваются, адресами клиентов.Это помимо того что персонал по тормознутости(за редчайшим исключением)лично у меня стоит на первом месте из всех банков.
З.ы.: как понимаете доказать это официально я не могу так что считаем это моими личными фантазиями.
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:41
Re: Ощадбанк
оказалось - ощаАД забыл меня через полгода неиспользования )
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:47
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