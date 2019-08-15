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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1527152815291530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
128
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:01

Lena2019 То, какие "знающие" сотрудники там сидят - ничего удивительного. У них мало кто готов работать, в итоге берут всех, кого в другие банки не взяли. В итоге "маємо, що маємо"
Tati_Tsip
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:57

Re: Ощадбанк

ощад24 при попытке войти: Виникла помилка. Спробуйте пізніше або зверніться до служби підтримки
и такое с утра, разные браузеры... у всех так ?
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:13

  keep написав:ощад24 при попытке войти: Виникла помилка. Спробуйте пізніше або зверніться до служби підтримки
и такое с утра, разные браузеры... у всех так ?

дето с обеда слетело обновления депосчетов в ИБ, а так в сам ИБ пока пускает
Подождём-с, т.м.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:14

  Tegularius написав:Ощадбанк сливает телефоны клиентов "левым" коллекторам :evil:

Я не знаю как сейчас, но раньше сливалось все что угодно.Начиная от телефонов и заканчивая суммами остатков на счетах, суммами депозитов, сроками когда заканчиваются, адресами клиентов.Это помимо того что персонал по тормознутости(за редчайшим исключением)лично у меня стоит на первом месте из всех банков.

З.ы.: как понимаете доказать это официально я не могу так что считаем это моими личными фантазиями.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:41

Re: Ощадбанк

оказалось - ощаАД забыл меня через полгода неиспользования :))
keep
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:47

  keep написав:оказалось - ощаАД забыл меня через полгода неиспользования :))

Как это? Отказал в доступе в электронный кабинет? А действующие карты есть?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:10

  Bosstone написав:
  keep написав:оказалось - ощаАД забыл меня через полгода неиспользования :))

Как это? Отказал в доступе в электронный кабинет? А действующие карты есть?

У них похоже это стандартная практика.Если какое то время не заходил то пользователя удаляют.У меня тоже такое было, приходится заводить заново.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:59

  посетитель написав:
  Bosstone написав:
  keep написав:оказалось - ощаАД забыл меня через полгода неиспользования :))

Как это? Отказал в доступе в электронный кабинет? А действующие карты есть?

У них похоже это стандартная практика.Если какое то время не заходил то пользователя удаляют.У меня тоже такое было, приходится заводить заново.

Вы их нечаянно перехвалили. Не будут они на это тратить время. Просто периодически у них слетают сервера, со стола на пол. Бац - и все логины рассыпались.
acsir
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  #<1 ... 1527152815291530
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