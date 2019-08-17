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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 15:59
Re: Ощадбанк
В ощаде сейчас какие-то проблемы с выпуском новых карт ? Уже более 2х недель жду и карты нет.
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:28
Эт номально
А как узнали, шо карты нет? Звонили кассиру любимого отд-я? Он не в отпуске случаем?
А карта уже отображается в ИБ?
Обычно дня серез 3..4 уже отображается в ИБ с замочком
... делайте хоть что-нибудь!
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