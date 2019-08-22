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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1528152915301531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
128
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:59

Re: Ощадбанк

В ощаде сейчас какие-то проблемы с выпуском новых карт ? Уже более 2х недель жду и карты нет.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:28

  Karmik написав:В ощаде сейчас какие-то проблемы с выпуском новых карт ? Уже более 2х недель жду и карты нет.

Эт номально
А как узнали, шо карты нет? Звонили кассиру любимого отд-я? Он не в отпуске случаем?
А карта уже отображается в ИБ?
Обычно дня серез 3..4 уже отображается в ИБ с замочком
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:22

clientage
Отображается, она появилась в тот же день когда я ее оформил. Кассир не в отпуске и это никак от нее не зависит.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:58

Re: Ощадбанк

пенсы-минимальщики столицы,крутим Моней с Какахи 280грн. от боксёра на праздники,а то биллинг 25-го,могут трохи расстаять
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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