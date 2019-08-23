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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 15:59
В ощаде сейчас какие-то проблемы с выпуском новых карт ? Уже более 2х недель жду и карты нет.
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Karmik
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Додано: Нед 18 сер, 2019 16:28
Karmik написав:
В ощаде сейчас какие-то проблемы с выпуском новых карт ? Уже более 2х недель жду и карты нет.
Эт номально
А как узнали, шо карты нет? Звонили кассиру любимого отд-я? Он не в отпуске случаем?
А карта уже отображается в ИБ?
Обычно дня серез 3..4 уже отображается в ИБ с замочком
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:22
clientage
Отображается, она появилась в тот же день когда я ее оформил. Кассир не в отпуске и это никак от нее не зависит.
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Karmik
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:58
пенсы-минимальщики столицы,крутим Моней с Какахи 280грн. от боксёра на праздники,а то биллинг 25-го,могут трохи расстаять
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:35
Мизантрóп написав:
пенсы-минимальщики столицы,крутим Моней с Какахи 280грн. от боксёра на праздники,а то биллинг 25-го,могут трохи расстаять
На 5 грн Ощад не жахнет)?
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isen
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:02
isen написав: Мизантрóп написав:
пенсы-минимальщики столицы,крутим Моней с Какахи 280грн. от боксёра на праздники,а то биллинг 25-го,могут трохи расстаять
На 5 грн Ощад не жахнет)?
275 ,да
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:16
Мизантрóп
,а СЭПом седня опасно кидать. ощАд может спокойно придержать до 27го
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:14
clientage написав:Мизантрóп
,а СЭПом седня опасно кидать. ощАд может спокойно придержать до 27го
мы ж почетные тимуровцы)) в тапочках обходим бабулек в подъезде с Моней,Кто приготовил 25-получай вечером 300 (еще ж Примата пенсию идти вечером обумаживать).Из 10-ти парочка бабулек советской закалки проставляют таки магарыч,шоб еще залетал "горобчик-спаситель"
Айвиар в телепоне грит 20-го зачислили,но дед у банкомата вчера видал 0,00. Может шпилинг какой...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:47
Мизантрóп написав:
пенсы-минимальщики столицы,крутим Моней с Какахи 280грн. от боксёра на праздники,а то биллинг 25-го,могут трохи расстаять
Это за что могут снять, плата за неактивность? А то смс отключен.
Думаю завтра банкамат подоить.
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demichh
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:16
clientage написав: Мизантрóп написав: v57 написав:
мож как говорится "седина в бороду- бес в ребро"
с кем-то потратил
"Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему."
Да и дело было в марте
Т.е. обращающийся на саппорт был полностью идентифицирован и чОтко назвал кодовое слово, дату рождения, адрес, размер трусов и номер противогаза
И звонил, скорее всего, с НОВОГО телефона, т.к. старый потерял
Полиция сможет установить перемещение нового телепона по просторам Неньки. Даже сможет установить как близко др. от др. находились старый и новый телепоны, кто там рядом был 3м
Может копию сим карты сделали, а потом отключили.
Интересно, Ощад может предоставить записи телефонных разговоров?
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proftpd66
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