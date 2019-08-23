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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:24
demichh написав: Мизантрóп написав:
пенсы-минимальщики столицы,крутим Моней с Какахи 280грн. от боксёра на праздники,а то биллинг 25-го,могут трохи расстаять
Это за что могут снять, плата за неактивность? А то смс отключен.
Думаю завтра банкамат подоить.
и + за смс
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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