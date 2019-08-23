и + за смс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:24
и + за смс
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 24 сер, 2019 00:37
Вашим пенсам не удалось отвертеться от подключения смс инфо?
А разве за смс в минус не снимут, даже если обнулить карту ?
Додано: Суб 24 сер, 2019 06:01
только Какахи (карта киянина) в ощАде остались у родных моих-молодежь в метро ездит
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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