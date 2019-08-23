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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1529153015311532

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
128
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:24

  demichh написав:
  Мизантрóп написав:пенсы-минимальщики столицы,крутим Моней с Какахи 280грн. от боксёра на праздники,а то биллинг 25-го,могут трохи расстаять

Это за что могут снять, плата за неактивность? А то смс отключен.
Думаю завтра банкамат подоить.

и + за смс
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 00:37

Вашим пенсам не удалось отвертеться от подключения смс инфо?
А разве за смс в минус не снимут, даже если обнулить карту ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 06:01

  demichh написав:Вашим пенсам не удалось отвертеться от подключения смс инфо?
А разве за смс в минус не снимут, даже если обнулить карту ?

только Какахи (карта киянина) в ощАде остались у родных моих-молодежь в метро ездит
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:20

После обновления Ощад24 периодически слетает возможность входа через код,только логин/пароль. Это у меня так или у всех? Приходится заново входить, соответственно снимают плату за СМС. Карта под депо. Как-то решается? Интересует именно эта карта, планирую расставаться с Ощадом.
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:22

И ещё вопрос. Пенсию сейчас принудительно в Ощад загоняют или можно в любом банке открыть карту? Может есть опыт свежих выходцев на пенсию?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:25

  balbesik написав:После обновления Ощад24 периодически слетает возможность входа через код,только логин/пароль. Это у меня так или у всех? Приходится заново входить, соответственно снимают плату за СМС. Карта под депо. Как-то решается? Интересует именно эта карта, планирую расставаться с Ощадом.

По правилам ощАда СМС-инфо полюбэ активируется при входе в ИБ, т.е. отключай не отключай, а при новом входе по паролю или пальцу, а СМС-инфо опять будет подключено и абонка за него будет снята.
Поэтому ИБ нуна подвязывать на МК, де СМС-инфо бесплатны
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:35

clientage
Я знаю, но основной вопрос почему слетает после обновления возможность входа в ИБ по 4-х значному коду? Это нормально?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:38

  balbesik написав:clientage
Я знаю, но основной вопрос почему слетает после обновления возможность входа в ИБ по 4-х значному коду? Это нормально?

Конешно :) И код уже 6-значный -- безопасность растет :D :D
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1529153015311532
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