и + за смс
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:24
и + за смс
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 24 сер, 2019 00:37
Вашим пенсам не удалось отвертеться от подключения смс инфо?
А разве за смс в минус не снимут, даже если обнулить карту ?
Додано: Суб 24 сер, 2019 06:01
только Какахи (карта киянина) в ощАде остались у родных моих-молодежь в метро ездит
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 24 сер, 2019 09:20
После обновления Ощад24 периодически слетает возможность входа через код,только логин/пароль. Это у меня так или у всех? Приходится заново входить, соответственно снимают плату за СМС. Карта под депо. Как-то решается? Интересует именно эта карта, планирую расставаться с Ощадом.
Додано: Суб 24 сер, 2019 09:22
И ещё вопрос. Пенсию сейчас принудительно в Ощад загоняют или можно в любом банке открыть карту? Может есть опыт свежих выходцев на пенсию?
Додано: Суб 24 сер, 2019 09:25
По правилам ощАда СМС-инфо полюбэ активируется при входе в ИБ, т.е. отключай не отключай, а при новом входе по паролю или пальцу, а СМС-инфо опять будет подключено и абонка за него будет снята.
Поэтому ИБ нуна подвязывать на МК, де СМС-инфо бесплатны
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 сер, 2019 09:35
clientage
Я знаю, но основной вопрос почему слетает после обновления возможность входа в ИБ по 4-х значному коду? Это нормально?
Додано: Суб 24 сер, 2019 09:38
Конешно И код уже 6-значный -- безопасность растет
... делайте хоть что-нибудь!
|