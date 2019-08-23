и + за смс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:24
и + за смс
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 24 сер, 2019 00:37
Вашим пенсам не удалось отвертеться от подключения смс инфо?
А разве за смс в минус не снимут, даже если обнулить карту ?
Додано: Суб 24 сер, 2019 06:01
только Какахи (карта киянина) в ощАде остались у родных моих-молодежь в метро ездит
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 24 сер, 2019 09:20
После обновления Ощад24 периодически слетает возможность входа через код,только логин/пароль. Это у меня так или у всех? Приходится заново входить, соответственно снимают плату за СМС. Карта под депо. Как-то решается? Интересует именно эта карта, планирую расставаться с Ощадом.
Додано: Суб 24 сер, 2019 09:22
И ещё вопрос. Пенсию сейчас принудительно в Ощад загоняют или можно в любом банке открыть карту? Может есть опыт свежих выходцев на пенсию?
Додано: Суб 24 сер, 2019 09:25
По правилам ощАда СМС-инфо полюбэ активируется при входе в ИБ, т.е. отключай не отключай, а при новом входе по паролю или пальцу, а СМС-инфо опять будет подключено и абонка за него будет снята.
Поэтому ИБ нуна подвязывать на МК, де СМС-инфо бесплатны
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 сер, 2019 09:35
clientage
Я знаю, но основной вопрос почему слетает после обновления возможность входа в ИБ по 4-х значному коду? Это нормально?
Додано: Суб 24 сер, 2019 09:38
Конешно И код уже 6-значный -- безопасность растет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 сер, 2019 11:52
Блин, конечно 6-значный, это я что-то не о том думала. В общем я так понимаю, надо потрпеть без ИБ пару месяцев и потом все пойти закрыть. Есть какие то особенности прощания с Ощадом? Или я спрашивала выше пенсию только туда и не удастся расстаться?
Додано: Суб 24 сер, 2019 12:12
Если официально Ваша персона не привязана к Ощаду, как некоторые несчастные в нашей неньке, можете идти куда угодно. На сегодняшний день пенсии могут выплачивать 43 уполномоченных банка. Перечень найдете на сайте НБУ.
Ну а критерии выбора - это уже вопрос личных предпочтений. Близость отделения, надежность банка, квалификация или личные отношения с персоналом, наличие удобной интернет версии для работы с деньгами и т.д.
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