balbesik
Вроде, тока военные привязаны к этому АДу, простые пенсы выбирают любой банк.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 17:52
balbesik
Вроде, тока военные привязаны к этому АДу, простые пенсы выбирают любой банк.
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:36
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:03
Re: Ощадбанк
Не любой , а тот с которым подписано соглашения отделения Пенсионного фонда местного разлива. Если это райцентр, то только те банки которые представлены в самом райцентре.
У жителей областного центра гораздо больше возможностей.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 25 сер, 2019 07:52
Есть небольшой коммерческий банк Агропросперис , от него пришло письмо с уведомлением , в котором прислали уведомление с новыми реквизитами . а этот пышныйбанк может только на карте киевлянина киевлян обьегоривать с помощью обязательных смс
никому не верю
Додано: Нед 25 сер, 2019 11:08
Не только. У АДщада есть стопятьсот сравнительно честных способов изъятия денег из карманов клиентов. Самый простой - 3 грн. за повторную попытку снятия суммы, превышающей остаток на счету. Особенно актуально для пенсионеров, которые ожидают прихода пенсии и у них отключен смс.
Мульён пенсов потыкали пальчиком в банкомат - Пышному профит на кофе и пирожное.
Додано: Нед 25 сер, 2019 14:45
Консультирую знакомых - прошу подсказать. Если есть зарплатная карта Ощадбанка - как правильно выходить безналом без комиссии? Например, на Альфу или Моно - p2p или СЭП, что лучше?
P.S. Сам никогда не был клиентом банка...
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