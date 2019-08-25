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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1530153115321533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
128
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:52

balbesik
Вроде, тока военные привязаны к этому АДу, простые пенсы выбирают любой банк.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:24

А ІБАН вже є в Ощаді? Хто користувався?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:36

  Ethereum написав:А ІБАН вже є в Ощаді? Хто користувався?

https://www.oschadbank.ua/ua/calculate_iban
Bosstone
 
Повідомлень: 1265
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:03

Re: Ощадбанк

  demichh написав:Вроде, тока военные привязаны к этому АДу, простые пенсы выбирают любой банк.


Не любой , а тот с которым подписано соглашения отделения Пенсионного фонда местного разлива. Если это райцентр, то только те банки которые представлены в самом райцентре.
У жителей областного центра гораздо больше возможностей.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 07:52

  Bosstone написав:
  Ethereum написав:А ІБАН вже є в Ощаді? Хто користувався?

https://www.oschadbank.ua/ua/calculate_iban

Есть небольшой коммерческий банк Агропросперис , от него пришло письмо с уведомлением , в котором прислали уведомление с новыми реквизитами . а этот пышныйбанк может только на карте киевлянина киевлян обьегоривать с помощью обязательных смс
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:08

  sens написав:... а этот пышныйбанк может только на карте киевлянина киевлян обьегоривать с помощью обязательных смс

Не только. У АДщада есть стопятьсот сравнительно честных способов изъятия денег из карманов клиентов. Самый простой - 3 грн. за повторную попытку снятия суммы, превышающей остаток на счету. Особенно актуально для пенсионеров, которые ожидают прихода пенсии и у них отключен смс.
Мульён пенсов потыкали пальчиком в банкомат - Пышному профит на кофе и пирожное.
acsir
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 14:45

Консультирую знакомых - прошу подсказать. Если есть зарплатная карта Ощадбанка - как правильно выходить безналом без комиссии? Например, на Альфу или Моно - p2p или СЭП, что лучше? :roll:

P.S. Сам никогда не был клиентом банка...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:38

Vorlon сэп до 5к бесплатный, p2p - платный, на простир ощада - 1 грн, на простир др. банков - 3 грн, сервисами др. банков -0,5% мин 5 грн. Как на меня лучше сэпом частями, но не в пятницу - ощад иногда гнилит и не выпускает во-время
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 08:35

Re: Ощадбанк

После последнего обновления не могу зайти в приложение на смартфоне. Это только у меня так?
IDAN
 
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  #<1 ... 1530153115321533
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