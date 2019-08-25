Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 10:01
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:11
Еще раз проверил. Из авто. Андроид 7. Мобильные браузеры Дольфин и Опера. Оператор Киевстар. Вход и все закладки работают нормально. Переводы и оплату не проверял.
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:38
Видимо Вам повезло. На плеймарке шквал коментов. Народ не может зайти в приложение. Я с планшета еле зашел. Планшет на андроиде 9. Со смартфона не могу. Смарт на андроиде 6.
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:55
Re: Ощадбанк
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