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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1531153215331534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
128
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:01

  IDAN написав:После последнего обновления не могу зайти в приложение на смартфоне. Это только у меня так?

Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:11

  IDAN написав:
  IDAN написав:После последнего обновления не могу зайти в приложение на смартфоне. Это только у меня так?

Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти.

Еще раз проверил. Из авто. Андроид 7. Мобильные браузеры Дольфин и Опера. Оператор Киевстар. Вход и все закладки работают нормально. Переводы и оплату не проверял.
acsir
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:38

  acsir написав:
  IDAN написав:
  IDAN написав:После последнего обновления не могу зайти в приложение на смартфоне. Это только у меня так?

Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти.

Еще раз проверил. Из авто. Андроид 7. Мобильные браузеры Дольфин и Опера. Оператор Киевстар. Вход и все закладки работают нормально. Переводы и оплату не проверял.

Видимо Вам повезло. На плеймарке шквал коментов. Народ не может зайти в приложение. Я с планшета еле зашел. Планшет на андроиде 9. Со смартфона не могу. Смарт на андроиде 6.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:55

Re: Ощадбанк

  acsir написав:...Мобильные браузеры Дольфин и Опера...

А до чого тут мобільні браузери, якщо мова йшла про додаток?

P.S. У мене встановлено останню версію додатку і все працює (Android 7.1.1)
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:15

  Sungsam написав:
  acsir написав:...Мобильные браузеры Дольфин и Опера...

А до чого тут мобільні браузери, якщо мова йшла про додаток?

P.S. У мене встановлено останню версію додатку і все працює (Android 7.1.1)

Та і оператор зв'язку наче ні до чого. Але, на всяк випадок, надав повну інформацію, щоб не було підозр, що Хром щось блокує, чи налаштування додатку несумісні з устаткуванням оператора.
Це ж Андроїд, скільки у світі гаджетів - стільки і варіантів.
acsir
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:18

Re: Ощадбанк

Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.
P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг.
omni
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:28

  omni написав:Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.
P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг.

Начните с автосалона, там предложат 3..4 банка на выбор
Возьмите у менагера полный расчет кредита по всем отем банкам и сравните: первичный взнос, первичную комисс, комисс за ежемес. обслуживание, суммы обязательных страховок, услуги нотариуса, возможность/стоимость регистрации прям в салоне
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:30

  clientage написав:
  omni написав:Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.
P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг.

Начните с автосалона, там предложат 3..4 банка на выбор
Возьмите у менагера полный расчет кредита по всем отем банкам и сравните: первичный взнос, первичную комисс, комисс за ежемес. обслуживание, суммы обязательных страховок, услуги нотариуса, возможность/стоимость регистрации прям в салоне

очень жаль, что вы отвечаете не прочитав сообщение (или может не поняв сообщение)
в автосалоне я уже был. хотелось бы получить отзыв тех кто брал авто в кредит.
omni
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:42

  omni написав:
  clientage написав:
  omni написав:Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.
P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг.

Начните с автосалона, там предложат 3..4 банка на выбор
Возьмите у менагера полный расчет кредита по всем отем банкам и сравните: первичный взнос, первичную комисс, комисс за ежемес. обслуживание, суммы обязательных страховок, услуги нотариуса, возможность/стоимость регистрации прям в салоне

очень жаль, что вы отвечаете не прочитав сообщение (или может не поняв сообщение)
в автосалоне я уже был. хотелось бы получить отзыв тех кто брал авто в кредит.

Какой отзыв?
Там чистая математика. Берете в салоне все расчеты по 3..4 банкам и сравниваете
Шо вы хотите из отзыва узнать? Как быстро зачисляются гроши на счет, пересчитывают ли общую задолженность, если вы внесете на 1000грн больше расчетного ежемес. платежа?
Кстати в нормальном автосалоне нормальный менагер еще и калькулятор даст в экселе, шобы клиент мог на досуге поиграться платежами на разные сроки!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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