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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 10:01
IDAN написав:
После последнего обновления не могу зайти в приложение на смартфоне. Это только у меня так?
Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти.
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IDAN
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Додано: Пон 26 сер, 2019 11:11
IDAN написав:
IDAN написав:
После последнего обновления не могу зайти в приложение на смартфоне. Это только у меня так?
Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти.
Еще раз проверил. Из авто. Андроид 7. Мобильные браузеры Дольфин и Опера. Оператор Киевстар. Вход и все закладки работают нормально. Переводы и оплату не проверял.
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acsir
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Додано: Пон 26 сер, 2019 11:38
acsir написав: IDAN написав:
IDAN написав:
После последнего обновления не могу зайти в приложение на смартфоне. Это только у меня так?
Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти.
Еще раз проверил. Из авто. Андроид 7. Мобильные браузеры Дольфин и Опера. Оператор Киевстар. Вход и все закладки работают нормально. Переводы и оплату не проверял.
Видимо Вам повезло. На плеймарке шквал коментов. Народ не может зайти в приложение. Я с планшета еле зашел. Планшет на андроиде 9. Со смартфона не могу. Смарт на андроиде 6.
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IDAN
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Додано: Пон 26 сер, 2019 11:55
acsir написав:
...Мобильные браузеры Дольфин и Опера...
А до чого тут мобільні браузери, якщо мова йшла про додаток?
P.S. У мене встановлено останню версію додатку і все працює (Android 7.1.1)
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Sungsam
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Додано: Пон 26 сер, 2019 13:15
Sungsam написав: acsir написав:
...Мобильные браузеры Дольфин и Опера...
А до чого тут мобільні браузери, якщо мова йшла про додаток?
P.S. У мене встановлено останню версію додатку і все працює (Android 7.1.1)
Та і оператор зв'язку наче ні до чого. Але, на всяк випадок, надав повну інформацію, щоб не було підозр, що Хром щось блокує, чи налаштування додатку несумісні з устаткуванням оператора.
Це ж Андроїд, скільки у світі гаджетів - стільки і варіантів.
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acsir
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Додано: Пон 26 сер, 2019 15:18
Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.
P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг.
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omni
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Додано: Пон 26 сер, 2019 15:28
omni написав:
Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.
P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг.
Начните с автосалона, там предложат 3..4 банка на выбор
Возьмите у менагера полный расчет кредита по всем отем банкам и сравните: первичный взнос, первичную комисс, комисс за ежемес. обслуживание, суммы обязательных страховок, услуги нотариуса, возможность/стоимость регистрации прям в салоне
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 26 сер, 2019 18:30
clientage написав: omni написав:
Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.
P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг.
Начните с автосалона, там предложат 3..4 банка на выбор
Возьмите у менагера полный расчет кредита по всем отем банкам и сравните: первичный взнос, первичную комисс, комисс за ежемес. обслуживание, суммы обязательных страховок, услуги нотариуса, возможность/стоимость регистрации прям в салоне
очень жаль, что вы отвечаете не прочитав сообщение (или может не поняв сообщение)
в автосалоне я уже был. хотелось бы получить отзыв тех кто брал авто в кредит.
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omni
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Додано: Пон 26 сер, 2019 18:42
omni написав: clientage написав: omni написав:
Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.
P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг.
Начните с автосалона, там предложат 3..4 банка на выбор
Возьмите у менагера полный расчет кредита по всем отем банкам и сравните: первичный взнос, первичную комисс, комисс за ежемес. обслуживание, суммы обязательных страховок, услуги нотариуса, возможность/стоимость регистрации прям в салоне
очень жаль, что вы отвечаете не прочитав сообщение (или может не поняв сообщение)
в автосалоне я уже был. хотелось бы получить отзыв тех кто брал авто в кредит.
Какой отзыв?
Там чистая математика. Берете в салоне все расчеты по 3..4 банкам и сравниваете
Шо вы хотите из отзыва узнать? Как быстро зачисляются гроши на счет, пересчитывают ли общую задолженность, если вы внесете на 1000грн больше расчетного ежемес. платежа?
Кстати в нормальном автосалоне нормальный менагер еще и калькулятор даст в экселе, шобы клиент мог на досуге поиграться платежами на разные сроки!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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