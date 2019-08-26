Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 10:01
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:11
Еще раз проверил. Из авто. Андроид 7. Мобильные браузеры Дольфин и Опера. Оператор Киевстар. Вход и все закладки работают нормально. Переводы и оплату не проверял.
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:38
Видимо Вам повезло. На плеймарке шквал коментов. Народ не может зайти в приложение. Я с планшета еле зашел. Планшет на андроиде 9. Со смартфона не могу. Смарт на андроиде 6.
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:55
Re: Ощадбанк
Додано: Пон 26 сер, 2019 13:15
Та і оператор зв'язку наче ні до чого. Але, на всяк випадок, надав повну інформацію, щоб не було підозр, що Хром щось блокує, чи налаштування додатку несумісні з устаткуванням оператора.
Це ж Андроїд, скільки у світі гаджетів - стільки і варіантів.
Додано: Пон 26 сер, 2019 15:18
Re: Ощадбанк
Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.
P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг.
Додано: Пон 26 сер, 2019 15:28
Начните с автосалона, там предложат 3..4 банка на выбор
Возьмите у менагера полный расчет кредита по всем отем банкам и сравните: первичный взнос, первичную комисс, комисс за ежемес. обслуживание, суммы обязательных страховок, услуги нотариуса, возможность/стоимость регистрации прям в салоне
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 сер, 2019 18:30
очень жаль, что вы отвечаете не прочитав сообщение (или может не поняв сообщение)
в автосалоне я уже был. хотелось бы получить отзыв тех кто брал авто в кредит.
Додано: Пон 26 сер, 2019 18:42
Какой отзыв?
Там чистая математика. Берете в салоне все расчеты по 3..4 банкам и сравниваете
Шо вы хотите из отзыва узнать? Как быстро зачисляются гроши на счет, пересчитывают ли общую задолженность, если вы внесете на 1000грн больше расчетного ежемес. платежа?
Кстати в нормальном автосалоне нормальный менагер еще и калькулятор даст в экселе, шобы клиент мог на досуге поиграться платежами на разные сроки!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:01
[/quote]
Какой отзыв?
Там чистая математика. Берете в салоне все расчеты по 3..4 банкам и сравниваете
Шо вы хотите из отзыва узнать? Как быстро зачисляются гроши на счет, пересчитывают ли общую задолженность, если вы внесете на 1000грн больше расчетного ежемес. платежа?
Кстати в нормальном автосалоне нормальный менагер еще и калькулятор даст в экселе, шобы клиент мог на досуге поиграться платежами на разные сроки![/quote]
приведу 2 примера отзывов с другого сайта о привате
1 отзыв
Брал авто в апреле 2018 года. Изначально указал срок 3 года, но выплатил за год. Раньше погашать смысла не было, т.к. по договору лизинга закрыть договор раньше, чем через год всё равно нельзя. Из плюсов отмечу: - Все платежи по регистрации (+ КАСКО) входят в сумму кредита. Т.е. мне не надо было помимо первоначального взноса искать ещё средства для регистрации авто; - КАСКО разбивается на 12 месяцев; - Процент, насчитываемый каждый день, рассчитывается по очень простой формуле. Вёл параллельный подсчет в экселе - всегда совпадала сумма платежа; - Очень удобно гасить долг через П24 - без комиссии. Ну и свой текущий долг всегда можно увидеть в П24; - За досрочное погашение также никаких комиссий не было. Даже наоборот. Благодаря более быстрому уменьшению тела кредита, ежемесячный сумма процентов была гораздо ниже, чем по графику. Из минусов: - «Стрёмные» пункты в договоре касательно штрафных санкций. Лучше сразу ознакомиться, чтоб не попасть случайно; - Немного напрягает, что авто до последнего момента принадлежит не тебе. Хотя на практике это никак не ощущалось. Итак, после внесения последнего платежа, уже на следующий день пришло письмо, что долг закрыт. Спустя дня 3 перезвонили сказать, что документы готовы, спросили куда выслать. Я выбрал отделение банка в моем городе. Спустя неделю позвонили уже из моего отделения, сообщили, что мои документы у них на руках. Забрал в тот же день. Ещё через день поехал в МРЭО. Переоформление заняло 3-4 часа и стоило около 800 грн. Всё ок.
2 отзыв
У меня обратная ситуация лизинг выплачен. Полный пакет документов от банка на руках, а сервисный центр отказывает в перерегистрации ТС. Выдал мне письменный отказ в котором написано чтоПисьменный отказ у меня на руках. Согласно п.41 порядка #1388 запрещается снятие с учета или переоформление транспортных средств относительно каких есть решение суда про наложение ареста или запретна снятие с учёта или постановление следователя или государственного исполнителя про наложение ареста,а так же транспортных средств, которые являются вещественными доказательствами в криминальном деле и присоединены к ней постанавлением лица, который проводит дознание,следователя, прокурора или решением суда. Соответственно до требований п.5 «Инструкции про порядок осуществления ТСЦ государственной регистрации, перерегистрации и учете транспортных средств,оформление и выдачу регистрационных документов, номерных знаков на них», утверждённый указом МВС Украины номер 379 от 11.08.2010 г. Обязательно проводится проверка ТС по имеющимся в Центре информации про наложении ограничений и арестов на ТС. За указанными параметрами запроса в Государственном реестре ограничений движимого имущества найдено ограничение на имущество ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Это дословный письменный ответ сервисного центра
Вот такого плана меня и интересуют отзывы от людей которые брали кредит.
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