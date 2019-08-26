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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1531153215331534 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 476 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 144 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 128 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 98 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 476 Додано: Пон 26 сер, 2019 10:01 IDAN написав: После последнего обновления не могу зайти в приложение на смартфоне. Это только у меня так? После последнего обновления не могу зайти в приложение на смартфоне. Это только у меня так?

Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти. Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти. IDAN Повідомлень: 67 З нами з: 01.03.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 11:11 IDAN написав: IDAN написав: После последнего обновления не могу зайти в приложение на смартфоне. Это только у меня так? После последнего обновления не могу зайти в приложение на смартфоне. Это только у меня так?

Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти. Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти.

Еще раз проверил. Из авто. Андроид 7. Мобильные браузеры Дольфин и Опера. Оператор Киевстар. Вход и все закладки работают нормально. Переводы и оплату не проверял. Еще раз проверил. Из авто. Андроид 7. Мобильные браузеры Дольфин и Опера. Оператор Киевстар. Вход и все закладки работают нормально. Переводы и оплату не проверял. acsir

Повідомлень: 430 З нами з: 22.02.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 11:38 acsir написав: IDAN написав: IDAN написав: После последнего обновления не могу зайти в приложение на смартфоне. Это только у меня так? После последнего обновления не могу зайти в приложение на смартфоне. Это только у меня так?

Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти. Похоже не у меня одного. Отзывы на плеймаркете в подтверждение. Обновление от 21.08.19 глючное. Много пользователей пятый день не могут войти.

Еще раз проверил. Из авто. Андроид 7. Мобильные браузеры Дольфин и Опера. Оператор Киевстар. Вход и все закладки работают нормально. Переводы и оплату не проверял. Еще раз проверил. Из авто. Андроид 7. Мобильные браузеры Дольфин и Опера. Оператор Киевстар. Вход и все закладки работают нормально. Переводы и оплату не проверял.

Видимо Вам повезло. На плеймарке шквал коментов. Народ не может зайти в приложение. Я с планшета еле зашел. Планшет на андроиде 9. Со смартфона не могу. Смарт на андроиде 6. Видимо Вам повезло. На плеймарке шквал коментов. Народ не может зайти в приложение. Я с планшета еле зашел. Планшет на андроиде 9. Со смартфона не могу. Смарт на андроиде 6. IDAN Повідомлень: 67 З нами з: 01.03.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 11:55 Re: Ощадбанк acsir написав: ...Мобильные браузеры Дольфин и Опера... ...Мобильные браузеры Дольфин и Опера...

А до чого тут мобільні браузери, якщо мова йшла про додаток?



P.S. У мене встановлено останню версію додатку і все працює (Android 7.1.1) А до чого тут мобільні браузери, якщо мова йшла про додаток?P.S. У мене встановлено останню версію додатку і все працює (Android 7.1.1) Sungsam Повідомлень: 122 З нами з: 05.10.11 Подякував: 16 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 13:15 Sungsam написав: acsir написав: ...Мобильные браузеры Дольфин и Опера... ...Мобильные браузеры Дольфин и Опера...

А до чого тут мобільні браузери, якщо мова йшла про додаток?



P.S. У мене встановлено останню версію додатку і все працює (Android 7.1.1) А до чого тут мобільні браузери, якщо мова йшла про додаток?P.S. У мене встановлено останню версію додатку і все працює (Android 7.1.1)

Та і оператор зв'язку наче ні до чого. Але, на всяк випадок, надав повну інформацію, щоб не було підозр, що Хром щось блокує, чи налаштування додатку несумісні з устаткуванням оператора.

Це ж Андроїд, скільки у світі гаджетів - стільки і варіантів. Та і оператор зв'язку наче ні до чого. Але, на всяк випадок, надав повну інформацію, щоб не було підозр, що Хром щось блокує, чи налаштування додатку несумісні з устаткуванням оператора.Це ж Андроїд, скільки у світі гаджетів - стільки і варіантів. acsir

Повідомлень: 430 З нами з: 22.02.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 15:18 Re: Ощадбанк Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.

P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг. omni Повідомлень: 15 З нами з: 26.07.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 15:28 omni написав: Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.

P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг. Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг.

Начните с автосалона, там предложат 3..4 банка на выбор

Возьмите у менагера полный расчет кредита по всем отем банкам и сравните: первичный взнос, первичную комисс, комисс за ежемес. обслуживание, суммы обязательных страховок, услуги нотариуса, возможность/стоимость регистрации прям в салоне Начните с автосалона, там предложат 3..4 банка на выборВозьмите у менагера полный расчет кредита по всем отем банкам и сравните: первичный взнос, первичную комисс, комисс за ежемес. обслуживание, суммы обязательных страховок, услуги нотариуса, возможность/стоимость регистрации прям в салоне ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 29007 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2323 раз. Подякували: 3355 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 18:30 clientage написав: omni написав: Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.

P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг. Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг.

Начните с автосалона, там предложат 3..4 банка на выбор

Возьмите у менагера полный расчет кредита по всем отем банкам и сравните: первичный взнос, первичную комисс, комисс за ежемес. обслуживание, суммы обязательных страховок, услуги нотариуса, возможность/стоимость регистрации прям в салоне Начните с автосалона, там предложат 3..4 банка на выборВозьмите у менагера полный расчет кредита по всем отем банкам и сравните: первичный взнос, первичную комисс, комисс за ежемес. обслуживание, суммы обязательных страховок, услуги нотариуса, возможность/стоимость регистрации прям в салоне

очень жаль, что вы отвечаете не прочитав сообщение (или может не поняв сообщение)

в автосалоне я уже был. хотелось бы получить отзыв тех кто брал авто в кредит. очень жаль, что вы отвечаете не прочитав сообщение (или может не поняв сообщение)в автосалоне я уже был. хотелось бы получить отзыв тех кто брал авто в кредит. omni Повідомлень: 15 З нами з: 26.07.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 18:42 omni написав: clientage написав: omni написав: Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.

P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг. Добрый день. Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде (или где выгоднее? при первом взносе 10% ). Отзывов по ощаду найти не могу. В автосалоне сказали, что самые низкие ставки сейчас в ощаде.P.S. рассматривал еще приват, но там не кредит, а лизинг.

Начните с автосалона, там предложат 3..4 банка на выбор

Возьмите у менагера полный расчет кредита по всем отем банкам и сравните: первичный взнос, первичную комисс, комисс за ежемес. обслуживание, суммы обязательных страховок, услуги нотариуса, возможность/стоимость регистрации прям в салоне Начните с автосалона, там предложат 3..4 банка на выборВозьмите у менагера полный расчет кредита по всем отем банкам и сравните: первичный взнос, первичную комисс, комисс за ежемес. обслуживание, суммы обязательных страховок, услуги нотариуса, возможность/стоимость регистрации прям в салоне

очень жаль, что вы отвечаете не прочитав сообщение (или может не поняв сообщение)

в автосалоне я уже был. хотелось бы получить отзыв тех кто брал авто в кредит. очень жаль, что вы отвечаете не прочитав сообщение (или может не поняв сообщение)в автосалоне я уже был. хотелось бы получить отзыв тех кто брал авто в кредит.

Какой отзыв?

Там чистая математика. Берете в салоне все расчеты по 3..4 банкам и сравниваете

Шо вы хотите из отзыва узнать? Как быстро зачисляются гроши на счет, пересчитывают ли общую задолженность, если вы внесете на 1000грн больше расчетного ежемес. платежа?

Кстати в нормальном автосалоне нормальный менагер еще и калькулятор даст в экселе, шобы клиент мог на досуге поиграться платежами на разные сроки! Какой отзыв?Там чистая математика. Берете в салоне все расчеты по 3..4 банкам и сравниваетеШо вы хотите из отзыва узнать? Как быстро зачисляются гроши на счет, пересчитывают ли общую задолженность, если вы внесете на 1000грн больше расчетного ежемес. платежа?Кстати в нормальном автосалоне нормальный менагер еще и калькулятор даст в экселе, шобы клиент мог на досуге поиграться платежами на разные сроки! ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 29007 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2323 раз. Подякували: 3355 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2019 18:01 [/quote]

Какой отзыв?

Там чистая математика. Берете в салоне все расчеты по 3..4 банкам и сравниваете

Шо вы хотите из отзыва узнать? Как быстро зачисляются гроши на счет, пересчитывают ли общую задолженность, если вы внесете на 1000грн больше расчетного ежемес. платежа?

Кстати в нормальном автосалоне нормальный менагер еще и калькулятор даст в экселе, шобы клиент мог на досуге поиграться платежами на разные сроки![/quote]

приведу 2 примера отзывов с другого сайта о привате

1 отзыв

Брал авто в апреле 2018 года. Изначально указал срок 3 года, но выплатил за год. Раньше погашать смысла не было, т.к. по договору лизинга закрыть договор раньше, чем через год всё равно нельзя. Из плюсов отмечу: - Все платежи по регистрации (+ КАСКО) входят в сумму кредита. Т.е. мне не надо было помимо первоначального взноса искать ещё средства для регистрации авто; - КАСКО разбивается на 12 месяцев; - Процент, насчитываемый каждый день, рассчитывается по очень простой формуле. Вёл параллельный подсчет в экселе - всегда совпадала сумма платежа; - Очень удобно гасить долг через П24 - без комиссии. Ну и свой текущий долг всегда можно увидеть в П24; - За досрочное погашение также никаких комиссий не было. Даже наоборот. Благодаря более быстрому уменьшению тела кредита, ежемесячный сумма процентов была гораздо ниже, чем по графику. Из минусов: - «Стрёмные» пункты в договоре касательно штрафных санкций. Лучше сразу ознакомиться, чтоб не попасть случайно; - Немного напрягает, что авто до последнего момента принадлежит не тебе. Хотя на практике это никак не ощущалось. Итак, после внесения последнего платежа, уже на следующий день пришло письмо, что долг закрыт. Спустя дня 3 перезвонили сказать, что документы готовы, спросили куда выслать. Я выбрал отделение банка в моем городе. Спустя неделю позвонили уже из моего отделения, сообщили, что мои документы у них на руках. Забрал в тот же день. Ещё через день поехал в МРЭО. Переоформление заняло 3-4 часа и стоило около 800 грн. Всё ок.



2 отзыв

У меня обратная ситуация лизинг выплачен. Полный пакет документов от банка на руках, а сервисный центр отказывает в перерегистрации ТС. Выдал мне письменный отказ в котором написано чтоПисьменный отказ у меня на руках. Согласно п.41 порядка #1388 запрещается снятие с учета или переоформление транспортных средств относительно каких есть решение суда про наложение ареста или запретна снятие с учёта или постановление следователя или государственного исполнителя про наложение ареста,а так же транспортных средств, которые являются вещественными доказательствами в криминальном деле и присоединены к ней постанавлением лица, который проводит дознание,следователя, прокурора или решением суда. Соответственно до требований п.5 «Инструкции про порядок осуществления ТСЦ государственной регистрации, перерегистрации и учете транспортных средств,оформление и выдачу регистрационных документов, номерных знаков на них», утверждённый указом МВС Украины номер 379 от 11.08.2010 г. Обязательно проводится проверка ТС по имеющимся в Центре информации про наложении ограничений и арестов на ТС. За указанными параметрами запроса в Государственном реестре ограничений движимого имущества найдено ограничение на имущество ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Это дословный письменный ответ сервисного центра



Вот такого плана меня и интересуют отзывы от людей которые брали кредит. omni Повідомлень: 15 З нами з: 26.07.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1531153215331534 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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