Може Вам таке підійде:
- електромобілі -
- HYUNDAI -
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:26
Re: Ощадбанк
Може Вам таке підійде:
- електромобілі -
- HYUNDAI -
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:08
дно
Нужна была карта, точнее услуга которая у них называется - переказ коштів за довільними реквізитами (в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг), за одну операцію
при сумі до 5000 грн. включно - не тарифікується
По наивности нажал на сайте ощада онлайн консультацию, перезвонила девушка, да говорит все бесплатно, назначили встречу в отделении, даже прислали смс типа на это время вас без очереди примут
Пришел, как обычно толпа пенсионеров, по центру сидит администратор, говорю мне назначили встречу, показываю ей СМСку, та понятия не имеет ни о какой записи! Говорит если вам оформить карту вон столик консультанта (из-за горы мукулатуры виднеется чья-то голова и очередь человек 10). Если нужно карту получить вон касса (очередь человек 15). Ну я туда где народа поменьше ломлюсь без очереди, мне только спросить , голова изза бумаг отвечает, что 5000 грн это лимит не за 1 операцию, а за месяц, т.е. за следующую операцию даже в 10 грн придецца платить комиссию.
карочи шо делать неясно, звоню по телефону из СМСки, 13 минут выпрашивают что у меня за проблемы. подождите еще на линии, не выдержал. Ушел я.
ну их фик, как был совок, так и осталась помойка
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:49
Re: Ощадбанк
5К эт лимит таки на одну шаровую операцию, а в месяц лимит -- 300К
Думаю щас, с 25 по 5е в ощАде очереди поменьше
Для начала оформите мнгновенку МК, привяжите к ней ИБ и попробуйте СЭПнуть.. Мож и понравится. Но банка таки геморройная
Хотя ИМХО как опербанк лучше юзать Альфу или Аваль
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 сер, 2019 11:02
т.е. за месяц я могу бесплатно сделать 100 переводов по 3000 грн?
Додано: Сер 28 сер, 2019 11:20
Re: Ощадбанк
300к в месяц можно поднять через колл центр
Додано: Сер 28 сер, 2019 11:58
думаю и за день можете эту норму выбрать
Мой личный рекорд в день -- 5К х5, дальше деньги кончились
... делайте хоть что-нибудь!
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