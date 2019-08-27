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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1533153415351536>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:26

Re: Ощадбанк

  omni написав:Подскажите по поводу кредита на авто в ощаде

Може Вам таке підійде:
- електромобілі - https://www.oschadbank.ua/ua/private/loans/na-elektromob-l
- HYUNDAI - https://www.oschadbank.ua/ua/hyundai?fbclid=IwAR2bPKLj1GGkbEcxr2xgAaxyxKK7kmncsrwgcLuq5BFeuSMyL4-SV6BZKUU
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:08

дно

Нужна была карта, точнее услуга которая у них называется - переказ коштів за довільними реквізитами (в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг), за одну операцію
при сумі до 5000 грн. включно - не тарифікується
По наивности нажал на сайте ощада онлайн консультацию, перезвонила девушка, да говорит все бесплатно, назначили встречу в отделении, даже прислали смс типа на это время вас без очереди примут
Пришел, как обычно толпа пенсионеров, по центру сидит администратор, говорю мне назначили встречу, показываю ей СМСку, та понятия не имеет ни о какой записи! Говорит если вам оформить карту вон столик консультанта (из-за горы мукулатуры виднеется чья-то голова и очередь человек 10). Если нужно карту получить вон касса (очередь человек 15). Ну я туда где народа поменьше ломлюсь без очереди, мне только спросить :wink:, голова изза бумаг отвечает, что 5000 грн это лимит не за 1 операцию, а за месяц, т.е. за следующую операцию даже в 10 грн придецца платить комиссию.
карочи шо делать неясно, звоню по телефону из СМСки, 13 минут выпрашивают что у меня за проблемы. подождите еще на линии, не выдержал. Ушел я.
ну их фик, как был совок, так и осталась помойка
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:49

Re: Ощадбанк

  nekefer написав:голова изза бумаг отвечает, что 5000 грн это лимит не за 1 операцию, а за месяц,

5К эт лимит таки на одну шаровую операцию, а в месяц лимит -- 300К
Думаю щас, с 25 по 5е в ощАде очереди поменьше
Для начала оформите мнгновенку МК, привяжите к ней ИБ и попробуйте СЭПнуть.. Мож и понравится. Но банка таки геморройная :)
Хотя ИМХО как опербанк лучше юзать Альфу или Аваль
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:02

  clientage написав:
  nekefer написав:голова изза бумаг отвечает, что 5000 грн это лимит не за 1 операцию, а за месяц,

5К эт лимит таки на одну шаровую операцию, а в месяц лимит -- 300К
Думаю щас, с 25 по 5е в ощАде очереди поменьше
Для начала оформите мнгновенку МК, привяжите к ней ИБ и попробуйте СЭПнуть.. Мож и понравится. Но банка таки геморройная :)
Хотя ИМХО как опербанк лучше юзать Альфу или Аваль

т.е. за месяц я могу бесплатно сделать 100 переводов по 3000 грн?
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:20

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  nekefer написав:голова изза бумаг отвечает, что 5000 грн это лимит не за 1 операцию, а за месяц,

5К эт лимит таки на одну шаровую операцию, а в месяц лимит -- 300К
Думаю щас, с 25 по 5е в ощАде очереди поменьше
Для начала оформите мнгновенку МК, привяжите к ней ИБ и попробуйте СЭПнуть.. Мож и понравится. Но банка таки геморройная :)
Хотя ИМХО как опербанк лучше юзать Альфу или Аваль
300к в месяц можно поднять через колл центр
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:58

  nekefer написав:
  clientage написав:
  nekefer написав:голова изза бумаг отвечает, что 5000 грн это лимит не за 1 операцию, а за месяц,

5К эт лимит таки на одну шаровую операцию, а в месяц лимит -- 300К
Думаю щас, с 25 по 5е в ощАде очереди поменьше
Для начала оформите мнгновенку МК, привяжите к ней ИБ и попробуйте СЭПнуть.. Мож и понравится. Но банка таки геморройная :)
Хотя ИМХО как опербанк лучше юзать Альфу или Аваль

т.е. за месяц я могу бесплатно сделать 100 переводов по 3000 грн?

думаю и за день можете эту норму выбрать
Мой личный рекорд в день -- 5К х5, дальше деньги кончились :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:07

Re: Ощадбанк

С ощад24/7:

Сума операцій з рахунку не може перевищувати 50 000 грн. на добу, для зміни ліміту зателефонуйте до Контакт- центру 0-800-210-800. Платежі, здійснені до 15:00 (крім вихідних/святкових днів), відправляються поточного дня, після 15:00 або у вихідні/святкові дні - наступного робочого дня.


Про 300к не слово.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:14

  vadymbanker написав:С ощад24/7:

Сума операцій з рахунку не може перевищувати 50 000 грн. на добу, для зміни ліміту зателефонуйте до Контакт- центру 0-800-210-800. Платежі, здійснені до 15:00 (крім вихідних/святкових днів), відправляються поточного дня, після 15:00 або у вихідні/святкові дні - наступного робочого дня.


Про 300к не слово.

Хм. Раньше было упоминание 300К именно в ИБ
А 50К -- эт т.н. лимит активности в ИБ по умолчанию, который и мона было поднять до 300К через 0800.
Вообщем ощАд -- геморройный банк с пышной кешлесс-технологией :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:10

Re: Ощадбанк

А кто знает, почему в Ощаде засилье пенсов? Им там что мёдом намазано?
2805
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:12

Re: Ощадбанк

  2805 написав:А кто знает, почему в Ощаде засилье пенсов? Им там что мёдом намазано?

Еге ж, комуналь без комісу. Було, принаймі...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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