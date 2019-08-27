Додано: Сер 28 сер, 2019 10:08

переказ коштів за довільними реквізитами (в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг), за одну операцію

при сумі до 5000 грн. включно - не тарифікується

Нужна была карта, точнее услуга которая у них называется -По наивности нажал на сайте ощада онлайн консультацию, перезвонила девушка, да говорит все бесплатно, назначили встречу в отделении, даже прислали смс типа на это время васпримутПришел, как обычно толпа пенсионеров, по центру сидит администратор, говорю мне назначили встречу, показываю ей СМСку, та понятия не имеет ни о какой записи! Говорит если вам оформить карту вон столик консультанта (из-за горы мукулатуры виднеется чья-то голова и очередь человек 10). Если нужно карту получить вон касса (очередь человек 15). Ну я туда где народа поменьше ломлюсь без очереди, мне только спросить, голова изза бумаг отвечает, что 5000 грн это лимит не за 1 операцию, а за месяц, т.е. за следующую операцию даже в 10 грн придецца платить комиссию.карочи шо делать неясно, звоню по телефону из СМСки, 13 минут выпрашивают что у меня за проблемы. подождите еще на линии, не выдержал. Ушел я.ну их фик, как был совок, так и осталась помойка