Патамуша эт единственный банк, о котором знают пенсы. И к тому же именно через ощАд выплачивают субсидию (
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:18
Патамуша эт единственный банк, о котором знают пенсы. И к тому же именно через ощАд выплачивают субсидию (
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:47
Вчера закончился мой последний долларовый депозит в Ощаде. Заранее заказал, сказали "Придите после 12". Пришел, получил (центы пришлось отдать по смешному курсу, докупить до ровной суммы не дали), затем закрыл и порезал три карты - "Мою картку" + 2 депозитки в долларах и гривне.
Прощай, Ощад. Ты ничем не задел и не поразил. Оставаться смысла не вижу, от слова "совсем".
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