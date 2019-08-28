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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1533153415351536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:18

  2805 написав:А кто знает, почему в Ощаде засилье пенсов? Им там что мёдом намазано?

Патамуша эт единственный банк, о котором знают пенсы. И к тому же именно через ощАд выплачивают субсидию (
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:47

Вчера закончился мой последний долларовый депозит в Ощаде. Заранее заказал, сказали "Придите после 12". Пришел, получил (центы пришлось отдать по смешному курсу, докупить до ровной суммы не дали), затем закрыл и порезал три карты - "Мою картку" + 2 депозитки в долларах и гривне.

Прощай, Ощад. Ты ничем не задел и не поразил. Оставаться смысла не вижу, от слова "совсем".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:13

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:С ощад24/7:

Сума операцій з рахунку не може перевищувати 50 000 грн. на добу, для зміни ліміту зателефонуйте до Контакт- центру 0-800-210-800. Платежі, здійснені до 15:00 (крім вихідних/святкових днів), відправляються поточного дня, після 15:00 або у вихідні/святкові дні - наступного робочого дня.


Про 300к не слово.

Хм. Раньше было упоминание 300К именно в ИБ
А 50К -- эт т.н. лимит активности в ИБ по умолчанию, который и мона было поднять до 300К через 0800.
Вообщем ощАд -- геморройный банк с пышной кешлесс-технологией :lol:
но при этом у привата ограничитель стоит в ₴999999, за платеж. Правда их можно делать много раз и всего за ₴3.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:40

  Искатель написав:Вчера закончился мой последний долларовый депозит в Ощаде. Заранее заказал, сказали "Придите после 12". Пришел, получил (центы пришлось отдать по смешному курсу, докупить до ровной суммы не дали), затем закрыл и порезал три карты - "Мою картку" + 2 депозитки в долларах и гривне.

Прощай, Ощад. Ты ничем не задел и не поразил. Оставаться смысла не вижу, от слова "совсем".


извините, а что вы хотите от банки? чтобы клиента поимела поддержка так как в монобанке? :)


[+] нету тех. овердравда.
[+] есть лимиты на платежы.
[+] в кассах есть спец. комната чтобы не стоять в очереди.
[+] есть разного вида карты, голд кажется, снятие в любом украинском банкомате любая сумма 0%
[+] 15-20 баллов мастеркард реврайд, в примате 10
proftpd66
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  #<1 ... 1533153415351536
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