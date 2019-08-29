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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1535153615371538> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 477 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 144 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 129 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 98 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 477 Додано: Чет 29 сер, 2019 15:40 Goodman Для непенсионеров только ощад demichh Повідомлень: 2109 З нами з: 09.12.10 Подякував: 112 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 20:18 Re: Ощадбанк Как сейчас Ощад возвращает валютные депозиты, имею ввиду какого образца купюры, слышал от знакомых что старьем отдают, попадаются даже 96-го года сотки, был удивлен, раньше новьем выдавали? remark Повідомлень: 409 З нами з: 25.12.15 Подякував: 108 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 20:22 remark написав: Как сейчас Ощад возвращает валютные депозиты, имею ввиду какого образца купюры, слышал от знакомых что старьем отдают, попадаются даже 96-го года сотки, был удивлен, раньше новьем выдавали? Как сейчас Ощад возвращает валютные депозиты, имею ввиду какого образца купюры, слышал от знакомых что старьем отдают, попадаются даже 96-го года сотки, был удивлен, раньше новьем выдавали?

Выдают тем что завезли или принесли. Поэтому в одном городе могут сегодня выдать новье, а в другом старье, а завтра наоборот. И то что в условном крыжополе сегодня ктото получил эмисионку никак не защитит от получения завтра в вашем городе стареньких но платежных баксов. Надеюсь вы же понимаете что сам ощАД их не печатает .

И кстати 100 долларов 1996 это ровно такие же 100 долларов как и банкноты аналогичного номинала более поздних годов выпуска Выдают тем что завезли или принесли. Поэтому в одном городе могут сегодня выдать новье, а в другом старье, а завтра наоборот. И то что в условном крыжополе сегодня ктото получил эмисионку никак не защитит от получения завтра в вашем городе стареньких но платежных баксов. Надеюсь вы же понимаете что сам ощАД их не печатаетИ кстати 100 долларов 1996 это ровно такие же 100 долларов как и банкноты аналогичного номинала более поздних годов выпуска Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 29 сер, 2019 20:26, всього редагувалось 1 раз. Flamingo

Повідомлень: 2795 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 582 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 20:26 Flamingo

Что характерно у них прием на депо очень придирчивый к качеству купюр, а возврат выходит, что Бог послал) remark Повідомлень: 409 З нами з: 25.12.15 Подякував: 108 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 20:27 remark написав: Flamingo

Что характерно при прием на депо очень придирчивый к качеству, а возврат выходит что Бог послал) Что характерно при прием на депо очень придирчивый к качеству, а возврат выходит что Бог послал)

Самый придирчивый у меня по рейтингу эксим. А сюда даже не знаю зачем баксы нести. Ставки не те.

Но баус он и в африке бакс. Мне както долг отдали в том числе одной купюрой где в УФ светилось "взятка". Благо кассир попалась адекватная да и купюра была всего одна из нескольких десятков. Так я ее спусья несколько месяцев в обменнике одной страны ЮВА сдал - там даже не светили ее. Баксы он и есть бакс. В этом отношении наши люди таки балувані Самый придирчивый у меня по рейтингу эксим. А сюда даже не знаю зачем баксы нести. Ставки не те.Но баус он и в африке бакс. Мне както долг отдали в том числе одной купюрой где в УФ светилось "взятка". Благо кассир попалась адекватная да и купюра была всего одна из нескольких десятков. Так я ее спусья несколько месяцев в обменнике одной страны ЮВА сдал - там даже не светили ее. Баксы он и есть бакс. В этом отношении наши люди таки балувані Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 29 сер, 2019 20:31, всього редагувалось 1 раз. Flamingo

Повідомлень: 2795 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 582 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 20:31 Flamingo написав: remark написав: Как сейчас Ощад возвращает валютные депозиты, имею ввиду какого образца купюры, слышал от знакомых что старьем отдают, попадаются даже 96-го года сотки, был удивлен, раньше новьем выдавали? Как сейчас Ощад возвращает валютные депозиты, имею ввиду какого образца купюры, слышал от знакомых что старьем отдают, попадаются даже 96-го года сотки, был удивлен, раньше новьем выдавали?

Выдают тем что завезли или принесли. Поэтому в одном городе могут сегодня выдать новье, а в другом старье, а завтра наоборот. И то что в условном крыжополе сегодня ктото получил эмисионку никак не защитит от получения завтра в вашем городе стареньких но платежных баксов. Надеюсь вы же понимаете что сам ощАД их не печатает .

И кстати 100 долларов 1996 это ровно такие же 100 долларов как и банкноты аналогичного номинала более поздних годов выпуска Выдают тем что завезли или принесли. Поэтому в одном городе могут сегодня выдать новье, а в другом старье, а завтра наоборот. И то что в условном крыжополе сегодня ктото получил эмисионку никак не защитит от получения завтра в вашем городе стареньких но платежных баксов. Надеюсь вы же понимаете что сам ощАД их не печатаетИ кстати 100 долларов 1996 это ровно такие же 100 долларов как и банкноты аналогичного номинала более поздних годов выпуска

Не скажите, попробуйте потом их сдайте в обменке или другом банке, будут воротить носом кассирши. Такие купюры надо уже изымать из оборота и выдавать взамен новые. а в Ощаде объясняют, что купюры платоспроможни) Не скажите, попробуйте потом их сдайте в обменке или другом банке, будут воротить носом кассирши. Такие купюры надо уже изымать из оборота и выдавать взамен новые. а в Ощаде объясняют, что купюры платоспроможни) remark Повідомлень: 409 З нами з: 25.12.15 Подякував: 108 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 20:38 remark написав: . Такие купюры надо уже изымать из оборота и выдавать взамен новые. а в Ощаде объясняют, что купюры платоспроможни) . Такие купюры надо уже изымать из оборота и выдавать взамен новые. а в Ощаде объясняют, что купюры платоспроможни) И правильно говорят.

Изымать из оборота платежные банкноты иностранной валюты никто не имеет права. Даже нбу. Кстати изношенные тоже. Банки могут отправить банкноты на инкассо банку эмитенту, но это дорогое удовольствие для банка. Поэтому платежные банкноты банки обязаны принимать а потом и выдавать. Я там дополнил свое сообщение примером как поступать с банкнотами "не айс" . И в принципе бакс это платежное средство США. Там у вас его примут и мятый и рваный главное чтоб настоящий. А у нас банкы обязаны изымать только изношенную гривну и даже бесплатно менять изношенные банкноты на пригодные. Ведь именно эта валюта платежное средство в нашей стране. И правильно говорят.Изымать из оборота платежные банкноты иностранной валюты никто не имеет права. Даже нбу. Кстати изношенные тоже. Банки могут отправить банкноты на инкассо банку эмитенту, но это дорогое удовольствие для банка. Поэтому платежные банкноты банки обязаны принимать а потом и выдавать. Я там дополнил свое сообщение примером как поступать с банкнотами "не айс" . И в принципе бакс это платежное средство США. Там у вас его примут и мятый и рваный главное чтоб настоящий. А у нас банкы обязаны изымать только изношенную гривну и даже бесплатно менять изношенные банкноты на пригодные. Ведь именно эта валюта платежное средство в нашей стране. Flamingo

Повідомлень: 2795 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 582 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 20:41 Flamingo написав: remark написав: . Такие купюры надо уже изымать из оборота и выдавать взамен новые. а в Ощаде объясняют, что купюры платоспроможни) . Такие купюры надо уже изымать из оборота и выдавать взамен новые. а в Ощаде объясняют, что купюры платоспроможни) И правильно говорят.

Изымать из оборота платежные банкноты иностранной валюты никто не имеет права. Даже нбу. Кстати изношенные тоже. Банки могут отправить банкноты на инкассо банку эмитенту, но это дорогое удовольствие для банка. Поэтому платежные банкноты банки обязаны принимать а потом и выдавать. Я там дополнил свое сообщение примером как поступать с банкнотами "не айс" . И в принципе бакс это платежное средство США. Там у вас его примут и мятый и рваный главное чтоб настоящий. А у нас банкы обязаны изымать только изношенную гривну и даже бесплатно менять изношенные банкноты на пригодные. Ведь именно эта валюта платежное средство в нашей стране. И правильно говорят.Изымать из оборота платежные банкноты иностранной валюты никто не имеет права. Даже нбу. Кстати изношенные тоже. Банки могут отправить банкноты на инкассо банку эмитенту, но это дорогое удовольствие для банка. Поэтому платежные банкноты банки обязаны принимать а потом и выдавать. Я там дополнил свое сообщение примером как поступать с банкнотами "не айс" . И в принципе бакс это платежное средство США. Там у вас его примут и мятый и рваный главное чтоб настоящий. А у нас банкы обязаны изымать только изношенную гривну и даже бесплатно менять изношенные банкноты на пригодные. Ведь именно эта валюта платежное средство в нашей стране.



В общем грустно с качеством купюр. В общем грустно с качеством купюр. remark Повідомлень: 409 З нами з: 25.12.15 Подякував: 108 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 20:48 remark написав: Flamingo написав: remark написав: . Такие купюры надо уже изымать из оборота и выдавать взамен новые. а в Ощаде объясняют, что купюры платоспроможни) . Такие купюры надо уже изымать из оборота и выдавать взамен новые. а в Ощаде объясняют, что купюры платоспроможни) И правильно говорят.

Изымать из оборота платежные банкноты иностранной валюты никто не имеет права. Даже нбу. Кстати изношенные тоже. Банки могут отправить банкноты на инкассо банку эмитенту, но это дорогое удовольствие для банка. Поэтому платежные банкноты банки обязаны принимать а потом и выдавать. Я там дополнил свое сообщение примером как поступать с банкнотами "не айс" . И в принципе бакс это платежное средство США. Там у вас его примут и мятый и рваный главное чтоб настоящий. А у нас банкы обязаны изымать только изношенную гривну и даже бесплатно менять изношенные банкноты на пригодные. Ведь именно эта валюта платежное средство в нашей стране. И правильно говорят.Изымать из оборота платежные банкноты иностранной валюты никто не имеет права. Даже нбу. Кстати изношенные тоже. Банки могут отправить банкноты на инкассо банку эмитенту, но это дорогое удовольствие для банка. Поэтому платежные банкноты банки обязаны принимать а потом и выдавать. Я там дополнил свое сообщение примером как поступать с банкнотами "не айс" . И в принципе бакс это платежное средство США. Там у вас его примут и мятый и рваный главное чтоб настоящий. А у нас банкы обязаны изымать только изношенную гривну и даже бесплатно менять изношенные банкноты на пригодные. Ведь именно эта валюта платежное средство в нашей стране.



В общем грустно с качеством купюр. В общем грустно с качеством купюр.

Относитесь к этому проще. Я кстати заметил, что больше всего на качество банкнот иностранной валюты обращают внимание в относительно бедных странах. В одной стране в Африке вообще были требования чтобы были чуть ли не пресс последнего выпуска. Но чем богаче живут люди тем проще они относятся к банкнотам. А со временем и вовсе переходят все больше на безнал, где нет этого понятия качество банкнот Относитесь к этому проще. Я кстати заметил, что больше всего на качество банкнот иностранной валюты обращают внимание в относительно бедных странах. В одной стране в Африке вообще были требования чтобы были чуть ли не пресс последнего выпуска. Но чем богаче живут люди тем проще они относятся к банкнотам. А со временем и вовсе переходят все больше на безнал, где нет этого понятия качество банкнот Flamingo

Повідомлень: 2795 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 582 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 20:51 Flamingo

Все потому, что в нашей стране доллар как товар,соответственно и требования такие к его внешнему виду и возрасту, сравнимо даже к требованиям к банковскому золоту(не мятая упаковка и т.п.) remark Повідомлень: 409 З нами з: 25.12.15 Подякував: 108 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1535153615371538> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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