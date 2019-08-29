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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:40
Для непенсионеров только ощад
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demichh
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:18
Как сейчас Ощад возвращает валютные депозиты, имею ввиду какого образца купюры, слышал от знакомых что старьем отдают, попадаются даже 96-го года сотки, был удивлен, раньше новьем выдавали?
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remark
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:22
remark написав:
Как сейчас Ощад возвращает валютные депозиты, имею ввиду какого образца купюры, слышал от знакомых что старьем отдают, попадаются даже 96-го года сотки, был удивлен, раньше новьем выдавали?
Выдают тем что завезли или принесли. Поэтому в одном городе могут сегодня выдать новье, а в другом старье, а завтра наоборот. И то что в условном крыжополе сегодня ктото получил эмисионку никак не защитит от получения завтра в вашем городе стареньких но платежных баксов. Надеюсь вы же понимаете что сам ощАД их не печатает
.
И кстати 100 долларов 1996 это ровно такие же 100 долларов как и банкноты аналогичного номинала более поздних годов выпуска
Востаннє редагувалось Flamingo
в Чет 29 сер, 2019 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:26
Flamingo
Что характерно у них прием на депо очень придирчивый к качеству купюр, а возврат выходит, что Бог послал)
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remark
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:27
remark написав:Flamingo
Что характерно при прием на депо очень придирчивый к качеству, а возврат выходит что Бог послал)
Самый придирчивый у меня по рейтингу эксим. А сюда даже не знаю зачем баксы нести. Ставки не те.
Но баус он и в африке бакс. Мне както долг отдали в том числе одной купюрой где в УФ светилось "взятка". Благо кассир попалась адекватная да и купюра была всего одна из нескольких десятков. Так я ее спусья несколько месяцев в обменнике одной страны ЮВА сдал - там даже не светили ее. Баксы он и есть бакс. В этом отношении наши люди таки балувані
Востаннє редагувалось Flamingo
в Чет 29 сер, 2019 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:31
Flamingo написав: remark написав:
Как сейчас Ощад возвращает валютные депозиты, имею ввиду какого образца купюры, слышал от знакомых что старьем отдают, попадаются даже 96-го года сотки, был удивлен, раньше новьем выдавали?
Выдают тем что завезли или принесли. Поэтому в одном городе могут сегодня выдать новье, а в другом старье, а завтра наоборот. И то что в условном крыжополе сегодня ктото получил эмисионку никак не защитит от получения завтра в вашем городе стареньких но платежных баксов. Надеюсь вы же понимаете что сам ощАД их не печатает
.
И кстати 100 долларов 1996 это ровно такие же 100 долларов как и банкноты аналогичного номинала более поздних годов выпуска
Не скажите, попробуйте потом их сдайте в обменке или другом банке, будут воротить носом кассирши. Такие купюры надо уже изымать из оборота и выдавать взамен новые. а в Ощаде объясняют, что купюры платоспроможни)
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remark
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:38
remark написав:
. Такие купюры надо уже изымать из оборота и выдавать взамен новые. а в Ощаде объясняют, что купюры платоспроможни)
И правильно говорят.
Изымать из оборота платежные банкноты иностранной валюты никто не имеет права. Даже нбу. Кстати изношенные тоже. Банки могут отправить банкноты на инкассо банку эмитенту, но это дорогое удовольствие для банка. Поэтому платежные банкноты банки обязаны принимать а потом и выдавать. Я там дополнил свое сообщение примером как поступать с банкнотами "не айс" . И в принципе бакс это платежное средство США. Там у вас его примут и мятый и рваный главное чтоб настоящий. А у нас банкы обязаны изымать только изношенную гривну и даже бесплатно менять изношенные банкноты на пригодные. Ведь именно эта валюта платежное средство в нашей стране.
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Flamingo
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:41
Flamingo написав: remark написав:
. Такие купюры надо уже изымать из оборота и выдавать взамен новые. а в Ощаде объясняют, что купюры платоспроможни)
И правильно говорят.
Изымать из оборота платежные банкноты иностранной валюты никто не имеет права. Даже нбу. Кстати изношенные тоже. Банки могут отправить банкноты на инкассо банку эмитенту, но это дорогое удовольствие для банка. Поэтому платежные банкноты банки обязаны принимать а потом и выдавать. Я там дополнил свое сообщение примером как поступать с банкнотами "не айс" . И в принципе бакс это платежное средство США. Там у вас его примут и мятый и рваный главное чтоб настоящий. А у нас банкы обязаны изымать только изношенную гривну и даже бесплатно менять изношенные банкноты на пригодные. Ведь именно эта валюта платежное средство в нашей стране.
В общем грустно с качеством купюр.
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remark
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:48
remark написав: Flamingo написав: remark написав:
. Такие купюры надо уже изымать из оборота и выдавать взамен новые. а в Ощаде объясняют, что купюры платоспроможни)
И правильно говорят.
Изымать из оборота платежные банкноты иностранной валюты никто не имеет права. Даже нбу. Кстати изношенные тоже. Банки могут отправить банкноты на инкассо банку эмитенту, но это дорогое удовольствие для банка. Поэтому платежные банкноты банки обязаны принимать а потом и выдавать. Я там дополнил свое сообщение примером как поступать с банкнотами "не айс" . И в принципе бакс это платежное средство США. Там у вас его примут и мятый и рваный главное чтоб настоящий. А у нас банкы обязаны изымать только изношенную гривну и даже бесплатно менять изношенные банкноты на пригодные. Ведь именно эта валюта платежное средство в нашей стране.
В общем грустно с качеством купюр.
Относитесь к этому проще. Я кстати заметил, что больше всего на качество банкнот иностранной валюты обращают внимание в относительно бедных странах. В одной стране в Африке вообще были требования чтобы были чуть ли не пресс последнего выпуска. Но чем богаче живут люди тем проще они относятся к банкнотам. А со временем и вовсе переходят все больше на безнал, где нет этого понятия качество банкнот
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Flamingo
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:51
Flamingo
Все потому, что в нашей стране доллар как товар,соответственно и требования такие к его внешнему виду и возрасту, сравнимо даже к требованиям к банковскому золоту(не мятая упаковка и т.п.)
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remark
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