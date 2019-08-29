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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:11

Предупреждайте сразу, что отбракуете все купюры, которые вызовут подозрение.

Я когда на депозит приношу, если начинают придираться и выдумывать бред - предупреждаю сразу, что буду также отбраковывать все, вызывающие хоть 1% сомнения в сдаче, купюры. И напоминаю это когда забираю. Бывает забираю сумму после третьей итерации (хорошие оставляю, мусор возвращаю сразу не отходя от кассы. Потом часть "замены", оставляю, часть - бракую. И потом ещё раз, пока все купюры не будут идеальными)

Провожу такие тренировки только на неадекватных.

Те, кто не придирается при приёме, имеют мою лояльность и при выдаче :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:19

Вкладчик1234
Бывает забираю сумму после третьей итерации

Это как, три раза заявку оформляете на выдачу налички?
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:23

  remark написав:Вкладчик1234
Бывает забираю сумму после третьей итерации

Это как, три раза заявку оформляете на выдачу налички?


Предупреждаю, что буду проверять и придираться так же, как кассир придирался при приёме. Так что рассчитывают на сумму больше.
Да и в кассе почти всегда есть запас, они никогда не заказывают "впритирку", так что всегда есть из чего выбрать

Но, честно говоря, неадекватов это не лечит. Они становятся ещё более неадекватными :)

Кстати, такие экземпляры кассирш как правило в Ощаде и Эксиме. В других банках такого не замечал
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 29 сер, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:25

  Вкладчик1234 написав:
  remark написав:Вкладчик1234
Бывает забираю сумму после третьей итерации

Это как, три раза заявку оформляете на выдачу налички?


Предупреждаю, что буду проверять и придираться так же, как кассир придирался при приёме. Так что рассчитывают на сумму больше.
Да и в кассе почти всегда есть запас, они никогда не заказывают "впритирку", так что всегда есть из чего выбрать

Но, честно говоря, неадекватов это не лечит. Они становятся ещё более неадекватными :)


Из Вашего опыта, какие банчики адекватно обслуживают и долларовым свежаком расчитываются постоянно?
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:34

remark

есть стажеры кассира, которые, забирали все в подряд.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:35

  proftpd66 написав:remark

есть стажеры кассира, которые, забирали все в подряд.


пусть стажируются, пока ноги молодые)
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:37

  remark написав:Из Вашегот опыта, какие банчики адекватно обслуживают и свежаком расплачиваются?

Тут как попадёшь. В последнее время "эмиссии" вообще как-то мало.
Проверять нужно всегда и везде каждую купюру.
Не могу посоветовать никакого гарантированно беспроблемного варианта

Проще работать с теми, кто не придирается под микроскопом. Потому что деньги сами по себе очень редко бывают в идеальном состоянии, и искать такие - слишком хлопотно

Могу посоветовать обращаться в центральные отделения - может эмиссию там и не выдадут, но и берут без придирок
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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