Предупреждайте сразу, что отбракуете все купюры, которые вызовут подозрение.
Я когда на депозит приношу, если начинают придираться и выдумывать бред - предупреждаю сразу, что буду также отбраковывать все, вызывающие хоть 1% сомнения в сдаче, купюры. И напоминаю это когда забираю. Бывает забираю сумму после третьей итерации (хорошие оставляю, мусор возвращаю сразу не отходя от кассы. Потом часть "замены", оставляю, часть - бракую. И потом ещё раз, пока все купюры не будут идеальными)
Провожу такие тренировки только на неадекватных.
Те, кто не придирается при приёме, имеют мою лояльность и при выдаче
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
remark написав:Вкладчик1234 Бывает забираю сумму после третьей итерации
Это как, три раза заявку оформляете на выдачу налички?
Предупреждаю, что буду проверять и придираться так же, как кассир придирался при приёме. Так что рассчитывают на сумму больше. Да и в кассе почти всегда есть запас, они никогда не заказывают "впритирку", так что всегда есть из чего выбрать
Но, честно говоря, неадекватов это не лечит. Они становятся ещё более неадекватными
Кстати, такие экземпляры кассирш как правило в Ощаде и Эксиме. В других банках такого не замечал
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 29 сер, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
remark написав:Вкладчик1234 Бывает забираю сумму после третьей итерации
Это как, три раза заявку оформляете на выдачу налички?
Предупреждаю, что буду проверять и придираться так же, как кассир придирался при приёме. Так что рассчитывают на сумму больше. Да и в кассе почти всегда есть запас, они никогда не заказывают "впритирку", так что всегда есть из чего выбрать
Но, честно говоря, неадекватов это не лечит. Они становятся ещё более неадекватными
Из Вашего опыта, какие банчики адекватно обслуживают и долларовым свежаком расчитываются постоянно?
remark написав:Flamingo Что характерно у них прием на депо очень придирчивый к качеству купюр, а возврат выходит, что Бог послал)
да да, есть такой грешок у Ощада, начальники областных управлений играются с меналами, потихоньку зарабатывают. Слышал что сейчас есть схема как начальники выдают кредиты на 10млн подконтрольным фирмам покупают на нее валюту, а зимой погашают кредит, навар на этом $20к. Плохо, но лучше чем просто выводить кредиты и не отдавать, как попэрэдники.
remark написав:Flamingo Что характерно у них прием на депо очень придирчивый к качеству купюр, а возврат выходит, что Бог послал)
да да, есть такой грешок у Ощада, начальники областных управлений играются с меналами, потихоньку зарабатывают. Слышал что сейчас есть схема как начальники выдают кредиты на 10млн подконтрольным фирмам покупают на нее валюту, а зимой погашают кредит, навар на этом $20к. Плохо, но лучше чем просто выводить кредиты и не отдавать, как попэрэдники.
Бред)Выгоднее в Космолот зарядить тогда)))тоже прогнозируемая прибыль)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...