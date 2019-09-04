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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1536153715381539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:35

Re: Ощадбанк

Зашел на ветку, хотел попросить помощи у представителя банка, но смотрю он тут давно не появлялся :? ладно, опишу ситуацию, может форумчане, что подскажут.

В 2016 г. у меня были заключены два договора Капитал на три года с ежемесячной выплатой, были подписаны доп соглашение по которому проценты выплачиваются на депозитный счет (капитализируются) или выплачиваются наличными, а тело по окончанию срока действия договора выплачивается наличными или на карт счет, аналогичный договор был подписан и моей мамой, срок ее договора заканчивается на следующей неделе.
Первый мой договор заканчивался в начале июля, а второй заканчивается в конце осени. Более чем за неделю до окончания первого договора, было мной написано заявление и зарегино в отделение, что я прошу в дату окончания вклада тело депозита и проценты никуда не перечислять, а в соответствии с договором выдать мне наличными (хотя меня в отделении уверяли, что проблем не будет и выдадут, писать заяву не надо, но на всякий случай написал и зарегистрировал заяву). В дату окончания вклада, был план снять через кассу и тут же пополнить действующий Капитал что бы не терять проценты за один день как если бы они перечислялись на карту, пришел в отделение в дату окончания, а у них проценты в дату окончания уже увеличили остаток по депозитному счету (капитализировались) снять через кассу в дату окончания у них можно только всю сумму с депозитного счета так настроена их программа, но снять их программы не дают так как пишет недостаточно средств на счету, просидел я у них больше трех часов в отделении, они там чет звонили выясняли, ответ точный так и не получили почему не дает снять через кассу но сказали думают, что программа не дает снять так как капитализация последних процентов произошла в дату окончания депозита, остаток по счету увеличился но реально проводка по зачислению процентов не прошла, короче вся сумма капнула на следующий день на карту и с нее я уже через ИБ пополнил на действующий Капитал т.о. я потерял проценты за один день.
На следующей неделе заканчивается депозит у мамы в другом отделении, в отделении говорят что выплатят всю сумму через кассу в дату окончания, но учитывая ситуацию которая у меня была, я не уверен что они это сделают, СМС, что проценты капитализируются и выплачиваются приходят рано утром еще до открытия отделения т.о. повторится ситуация, что была у меня, внести изменения в программу, подписать доп соглашение, что бы они выплачивались на карту или только налом они не могут, у них из программы убрали такую возможность. Мама еще не решила оставит она в Ощаде вклад-откроет новый или откроет в другом банке с лучшими процентами, но печальное в том, что она сможет прийти только в дату окончания что бы забрать вклад или переразместить в Ощаде, а на следующий день она будет точно занята и не сможет ничего сделать т.о. она потеряет проценты минимум за два дня, а может и за больше т.к. не факт, что она сможет в течении следующей недели вообще зайти в отделение кроме даты окончания вклада.
Да и у меня через пару месяцев заканчивается второй Капитал который я пополнил был первым закончившимся в начале июля, не хотелось бы терять проценты по нему пусть даже и за день.
Кто что посоветует, заяву мама им завтра само собой занесу и зарегит с просьбой в дату окончания выдать вклад и проценты через кассу, что еще можно сделать и куда обратиться, горячка отмораживается и шлет в отделение выяснять, но там одни обещания выдать без проблем в дату окончания как и в моем отделении были :?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 23:02

Михалыч
Посоветую не быть жлобом.Не морочить голову ни себе,ни маме,ни работникам Ощадбанка.
потерпевший
 
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