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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1536153715381539 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 477 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 144 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 129 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 98 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 477 Додано: Сер 04 вер, 2019 20:35 Re: Ощадбанк ладно, опишу ситуацию, может форумчане, что подскажут.



В 2016 г. у меня были заключены два договора Капитал на три года с ежемесячной выплатой, были подписаны доп соглашение по которому проценты выплачиваются на депозитный счет (капитализируются) или выплачиваются наличными, а тело по окончанию срока действия договора выплачивается наличными или на карт счет, аналогичный договор был подписан и моей мамой, срок ее договора заканчивается на следующей неделе.

Первый мой договор заканчивался в начале июля, а второй заканчивается в конце осени. Более чем за неделю до окончания первого договора, было мной написано заявление и зарегино в отделение, что я прошу в дату окончания вклада тело депозита и проценты никуда не перечислять, а в соответствии с договором выдать мне наличными (хотя меня в отделении уверяли, что проблем не будет и выдадут, писать заяву не надо, но на всякий случай написал и зарегистрировал заяву). В дату окончания вклада, был план снять через кассу и тут же пополнить действующий Капитал что бы не терять проценты за один день как если бы они перечислялись на карту, пришел в отделение в дату окончания, а у них проценты в дату окончания уже увеличили остаток по депозитному счету (капитализировались) снять через кассу в дату окончания у них можно только всю сумму с депозитного счета так настроена их программа, но снять их программы не дают так как пишет недостаточно средств на счету, просидел я у них больше трех часов в отделении, они там чет звонили выясняли, ответ точный так и не получили почему не дает снять через кассу но сказали думают, что программа не дает снять так как капитализация последних процентов произошла в дату окончания депозита, остаток по счету увеличился но реально проводка по зачислению процентов не прошла, короче вся сумма капнула на следующий день на карту и с нее я уже через ИБ пополнил на действующий Капитал т.о. я потерял проценты за один день.

На следующей неделе заканчивается депозит у мамы в другом отделении, в отделении говорят что выплатят всю сумму через кассу в дату окончания, но учитывая ситуацию которая у меня была, я не уверен что они это сделают, СМС, что проценты капитализируются и выплачиваются приходят рано утром еще до открытия отделения т.о. повторится ситуация, что была у меня, внести изменения в программу, подписать доп соглашение, что бы они выплачивались на карту или только налом они не могут, у них из программы убрали такую возможность. Мама еще не решила оставит она в Ощаде вклад-откроет новый или откроет в другом банке с лучшими процентами, но печальное в том, что она сможет прийти только в дату окончания что бы забрать вклад или переразместить в Ощаде, а на следующий день она будет точно занята и не сможет ничего сделать т.о. она потеряет проценты минимум за два дня, а может и за больше т.к. не факт, что она сможет в течении следующей недели вообще зайти в отделение кроме даты окончания вклада.

Да и у меня через пару месяцев заканчивается второй Капитал который я пополнил был первым закончившимся в начале июля, не хотелось бы терять проценты по нему пусть даже и за день.

Кто что посоветует, заяву мама им завтра само собой занесу и зарегит с просьбой в дату окончания выдать вклад и проценты через кассу, что еще можно сделать и куда обратиться, горячка отмораживается и шлет в отделение выяснять, но там одни обещания выдать без проблем в дату окончания как и в моем отделении были Зашел на ветку, хотел попросить помощи у представителя банка, но смотрю он тут давно не появлялсяладно, опишу ситуацию, может форумчане, что подскажут.В 2016 г. у меня были заключены два договора Капитал на три года с ежемесячной выплатой, были подписаны доп соглашение по которому проценты выплачиваются на депозитный счет (капитализируются) или выплачиваются наличными, а тело по окончанию срока действия договора выплачивается наличными или на карт счет, аналогичный договор был подписан и моей мамой, срок ее договора заканчивается на следующей неделе.Первый мой договор заканчивался в начале июля, а второй заканчивается в конце осени. Более чем за неделю до окончания первого договора, было мной написано заявление и зарегино в отделение, что я прошу в дату окончания вклада тело депозита и проценты никуда не перечислять, а в соответствии с договором выдать мне наличными (хотя меня в отделении уверяли, что проблем не будет и выдадут, писать заяву не надо, но на всякий случай написал и зарегистрировал заяву). В дату окончания вклада, был план снять через кассу и тут же пополнить действующий Капитал что бы не терять проценты за один день как если бы они перечислялись на карту, пришел в отделение в дату окончания, а у них проценты в дату окончания уже увеличили остаток по депозитному счету (капитализировались) снять через кассу в дату окончания у них можно только всю сумму с депозитного счета так настроена их программа, но снять их программы не дают так как пишет недостаточно средств на счету, просидел я у них больше трех часов в отделении, они там чет звонили выясняли, ответ точный так и не получили почему не дает снять через кассу но сказали думают, что программа не дает снять так как капитализация последних процентов произошла в дату окончания депозита, остаток по счету увеличился но реально проводка по зачислению процентов не прошла, короче вся сумма капнула на следующий день на карту и с нее я уже через ИБ пополнил на действующий Капитал т.о. я потерял проценты за один день.На следующей неделе заканчивается депозит у мамы в другом отделении, в отделении говорят что выплатят всю сумму через кассу в дату окончания, но учитывая ситуацию которая у меня была, я не уверен что они это сделают, СМС, что проценты капитализируются и выплачиваются приходят рано утром еще до открытия отделения т.о. повторится ситуация, что была у меня, внести изменения в программу, подписать доп соглашение, что бы они выплачивались на карту или только налом они не могут, у них из программы убрали такую возможность. Мама еще не решила оставит она в Ощаде вклад-откроет новый или откроет в другом банке с лучшими процентами, но печальное в том, что она сможет прийти только в дату окончания что бы забрать вклад или переразместить в Ощаде, а на следующий день она будет точно занята и не сможет ничего сделать т.о. она потеряет проценты минимум за два дня, а может и за больше т.к. не факт, что она сможет в течении следующей недели вообще зайти в отделение кроме даты окончания вклада.Да и у меня через пару месяцев заканчивается второй Капитал который я пополнил был первым закончившимся в начале июля, не хотелось бы терять проценты по нему пусть даже и за день.Кто что посоветует, заяву мама им завтра само собой занесу и зарегит с просьбой в дату окончания выдать вклад и проценты через кассу, что еще можно сделать и куда обратиться, горячка отмораживается и шлет в отделение выяснять, но там одни обещания выдать без проблем в дату окончания как и в моем отделении были Михалыч Повідомлень: 1165 З нами з: 01.03.16 Подякував: 18 раз. Подякували: 361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 вер, 2019 23:02 Михалыч

Посоветую не быть жлобом.Не морочить голову ни себе,ни маме,ни работникам Ощадбанка. потерпевший Повідомлень: 409 З нами з: 23.02.09 Подякував: 75 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 вер, 2019 23:55 потерпевший написав: Михалыч

Посоветую не быть жлобом.Не морочить голову ни себе,ни маме,ни работникам Ощадбанка. Посоветую не быть жлобом.Не морочить голову ни себе,ни маме,ни работникам Ощадбанка.



Совет соответствует вашему нику но для мня он не актуален





Совет соответствует вашему никуно для мня он не актуален Михалыч Повідомлень: 1165 З нами з: 01.03.16 Подякував: 18 раз. Подякували: 361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 13:58 Михалыч написав: Зашел на ветку, хотел попросить помощи у представителя банка, но смотрю он тут давно не появлялся Зашел на ветку, хотел попросить помощи у представителя банка, но смотрю он тут давно не появлялся

В настоящее время участие представителя банка в форуме платное. Понятно, что для жлобского банка оплачивать такую услугу - за пределами понимания. Они со своей горячей поддержкой справиться не в силах.

По Вашему вопросу. Следующий депозит, если нелегкая снова занесет в Ощад, оформляйте без капитализации, с перечислением процентов на депозитную карту Ощада. В день начисления процентов будете вручную переводить их на тело депозита.

Тогда при окончании проценты и тело не будут связаны в системе и получится так, как Вы хотите.

Но, ИМХО конечно, овчинка выделки не стоит. В настоящее время участие представителя банка в форуме платное. Понятно, что для жлобского банка оплачивать такую услугу - за пределами понимания. Они со своей горячей поддержкой справиться не в силах.По Вашему вопросу. Следующий депозит, если нелегкая снова занесет в Ощад, оформляйте без капитализации, с перечислением процентов на депозитную карту Ощада. В день начисления процентов будете вручную переводить их на тело депозита.Тогда при окончании проценты и тело не будут связаны в системе и получится так, как Вы хотите.Но, ИМХО конечно, овчинка выделки не стоит. acsir

Повідомлень: 431 З нами з: 22.02.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:12 Re: Ощадбанк В кассах ощадбанка - кассиры не в курсе, что такое ИБАН и требуют МФО... и это при том, что оплата идет на счет ощада же... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5507 З нами з: 20.01.15 Подякував: 356 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1536153715381539 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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