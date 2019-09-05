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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1537153815391540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:07

  proftpd66 написав:Карамболь

я писал 100 раз, нет овердрафта по которому жарит банка. Блочит 1% временно на входящем П2П. По крайне мере на пакете эконом для депозитов.

Меня вжарили месяц назад на МК.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:09

  Карамболь написав:
  Ferlakur написав:
  Карамболь написав:Господа! После пополнения карты ощада через ощадовский p2p сервис через какое время можно пользоваться деньгами дабы не попасть на оведрафт?

Смотреть надо; как будет написано состояние "оброблено", значит можно.

ну оно-то написало оброблено... а тыцнул на номер счёта - вся сумма в блоке...
поэтому и спросил :roll:

Не, если в блоке, то наверно ищо низзя. Но вроде если оброблено, то уже не должно быть в блоке.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:12

  Ferlakur написав:
  proftpd66 написав:Карамболь

я писал 100 раз, нет овердрафта по которому жарит банка. Блочит 1% временно на входящем П2П. По крайне мере на пакете эконом для депозитов.

Меня вжарили месяц назад на МК.


какой пакет обслуживания? и какой был овержрафт? в тарифах Эконом нигде нет инфы про овер, в отличие от укргаза, например,

МК - это Московский Комсомолец?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:27

  proftpd66 написав:
  Ferlakur написав:
  proftpd66 написав:Карамболь

я писал 100 раз, нет овердрафта по которому жарит банка. Блочит 1% временно на входящем П2П. По крайне мере на пакете эконом для депозитов.

Меня вжарили месяц назад на МК.


какой пакет обслуживания? и какой был овержрафт? в тарифах Эконом нигде нет инфы про овер, в отличие от укргаза, например,

МК - это "Моя картка" . Тариф "Мий комфорт". Зашли деньги 1800 грн по п2п, и я их сразу дальше СЭПом отправил. Нарисовало овер, я на след. день погасил, а 26го числа сняло комис 2 с чем-то гривны за несанкционированный овердрафт.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:35

Ferlakur

не знаю, он временно блочит 1% на эконом пакете. И потом возвращает
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:40

  proftpd66 написав:Ferlakur

не знаю, он временно блочит 1% на эконом пакете. И потом возвращает

Это я знаю.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:07

Re: Ощадбанк

Подтверждаю, есть теховер по МК.

  Alpha1251 написав:
proftpd66 написав:[+] нету тех. овердравда.


Таки есть.
Потестировал в начале месяца входящий P2P на МК - 25 числа карта ушла в минус на 2 коп :-)
Входящий P2P и 2 исходящих СЭП в 0. Других операций не было.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:25

  Alpha1251 написав:Подтверждаю, есть теховер по МК.

И по Экономке есть
Но в случае использования именно ощАдовского р2р не будет ни блока 1% ни теховера при операции в опервремя, дето до 19:30
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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