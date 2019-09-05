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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:07
proftpd66 написав:Карамболь
я писал 100 раз, нет овердрафта по которому жарит банка. Блочит 1% временно на входящем П2П. По крайне мере на пакете эконом для депозитов.
Меня вжарили месяц назад на МК.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:09
Карамболь написав: Ferlakur написав: Карамболь написав:
Господа! После пополнения карты ощада через ощадовский p2p сервис через какое время можно пользоваться деньгами дабы не попасть на оведрафт?
Смотреть надо; как будет написано состояние "оброблено", значит можно.
ну оно-то написало оброблено... а тыцнул на номер счёта - вся сумма в блоке...
поэтому и спросил
Не, если в блоке, то наверно ищо низзя. Но вроде если оброблено, то уже не должно быть в блоке.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:12
Ferlakur написав: proftpd66 написав:Карамболь
я писал 100 раз, нет овердрафта по которому жарит банка. Блочит 1% временно на входящем П2П. По крайне мере на пакете эконом для депозитов.
Меня вжарили месяц назад на МК.
какой пакет обслуживания? и какой был овержрафт? в тарифах Эконом
нигде нет инфы про овер, в отличие от укргаза, например,
МК - это Московский Комсомолец?
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proftpd66
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:27
proftpd66 написав: Ferlakur написав: proftpd66 написав:Карамболь
я писал 100 раз, нет овердрафта по которому жарит банка. Блочит 1% временно на входящем П2П. По крайне мере на пакете эконом для депозитов.
Меня вжарили месяц назад на МК.
какой пакет обслуживания? и какой был овержрафт? в тарифах Эконом
нигде нет инфы про овер, в отличие от укргаза, например,
МК - это "Моя картка" . Тариф "Мий комфорт". Зашли деньги 1800 грн по п2п, и я их сразу дальше СЭПом отправил. Нарисовало овер, я на след. день погасил, а 26го числа сняло комис 2 с чем-то гривны за несанкционированный овердрафт.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:35
Ferlakur
не знаю, он временно блочит 1% на эконом пакете. И потом возвращает
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proftpd66
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:40
proftpd66 написав:Ferlakur
не знаю, он временно блочит 1% на эконом пакете. И потом возвращает
Это я знаю.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:07
Подтверждаю, есть теховер по МК.
Alpha1251 написав:
proftpd66 написав:[+] нету тех. овердравда.
Таки есть.
Потестировал в начале месяца входящий P2P на МК - 25 числа карта ушла в минус на 2 коп
Входящий P2P и 2 исходящих СЭП в 0. Других операций не было.
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Alpha1251
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:25
Alpha1251 написав:
Подтверждаю, есть теховер по МК.
И по Экономке есть
Но в случае использования именно ощАдовского р2р не будет ни блока 1% ни теховера при операции в опервремя, дето до 19:30
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:38
clientage т.е. если в опервремя залил, то можно сразу и пользоваться, так?
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Карамболь
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:42
Ferlakur написав:
Чёт Ощад24 колбасит, то не заходит , то переводы не идут, у всех так?
Да, подтверждаю, глючит сегодня
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kianushkolosov
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