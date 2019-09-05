Я пользовался сразу, но это было год назад, тогда такой р2р на Экономку стоил 5грн за 14994 грн шоли
А вот уже год как нет у меня движений по ощАду, тока пенсам своим помагаю СЭПить
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:48
Я пользовался сразу, но это было год назад, тогда такой р2р на Экономку стоил 5грн за 14994 грн шоли
А вот уже год как нет у меня движений по ощАду, тока пенсам своим помагаю СЭПить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:42
Как давно это появилось?
а именно теховер до 19:00 как давно появился?
200к овердрайвил, овера не было.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:46
Вот вы там весною выкладывали здесь свои контрабасные причандалы так там овер был через Моню, но вам было побарабану, вы ж даже тогда 1% в блоке не заметили на своих то объёмах
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:54
clientage
Ferlakur человек тут пишет что у него был реальный овер. Реальный овер идет около 60% годовых, только в газике по 40%. А блок 1% сделали чтобы пенсионеров не лупить или депозитчиков. (Они сделали чтобы свободно можно было открывать и закрыть депозиты еще давно очень)
По этому надо определится был это блок 1% или тех овер.
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