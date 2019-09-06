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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1538153915401541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:48

  Карамболь написав:clientage т.е. если в опервремя залил, то можно сразу и пользоваться, так?

Я пользовался сразу, но это было год назад, тогда такой р2р на Экономку стоил 5грн за 14994 грн шоли :)
А вот уже год как нет у меня движений по ощАду, тока пенсам своим помагаю СЭПить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:42

  clientage написав:
  Alpha1251 написав:Подтверждаю, есть теховер по МК.

И по Экономке есть
Но в случае использования именно ощАдовского р2р не будет ни блока 1% ни теховера при операции в опервремя, дето до 19:30


Как давно это появилось?

а именно теховер до 19:00 как давно появился?

200к овердрайвил, овера не было.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:46

  proftpd66 написав:
  clientage написав:
  Alpha1251 написав:Подтверждаю, есть теховер по МК.

И по Экономке есть
Но в случае использования именно ощАдовского р2р не будет ни блока 1% ни теховера при операции в опервремя, дето до 19:30


Как давно это появилось?

а именно теховер до 19:00 как давно появился?

200к овердрайвил, овера не было.

Вот вы там весною выкладывали здесь свои контрабасные причандалы :) так там овер был через Моню, но вам было побарабану, вы ж даже тогда 1% в блоке не заметили на своих то объёмах :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:54

clientage

Ferlakur человек тут пишет что у него был реальный овер. Реальный овер идет около 60% годовых, только в газике по 40%. А блок 1% сделали чтобы пенсионеров не лупить или депозитчиков. :arrow: (Они сделали чтобы свободно можно было открывать и закрыть депозиты еще давно очень)

По этому надо определится был это блок 1% или тех овер.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:24

  proftpd66 написав:clientage

Ferlakur человек тут пишет что у него был реальный овер. Реальный овер идет около 60% годовых, только в газике по 40%. А блок 1% сделали чтобы пенсионеров не лупить или депозитчиков. :arrow: (Они сделали чтобы свободно можно было открывать и закрыть депозиты еще давно очень)

По этому надо определится был это блок 1% или тех овер.

Если в выписке написано "проценты за несанкционированный овердрафт", то как еще надо определяться?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:36

Ferlakur

скриншот сюда будет как супер приз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:48

  proftpd66 написав:Ferlakur

скриншот сюда будет как супер приз.

Кому приз? Не верите - я вам доказывать ничего не собираюсь.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:56

  clientage написав:
  Alpha1251 написав:Подтверждаю, есть теховер по МК.

И по Экономке есть
Но в случае использования именно ощАдовского р2р не будет ни блока 1% ни теховера при операции в опервремя, дето до 19:30


до 19:30 обналичка не спасет от овера, потому что моно отправляет с задержкой 3-7 дня, обычно 3 дня и другие банки отправляют, если отправить из моно и обналичить сразу, то овер должен быть около 55-60% годовых (эта стандартный % за кред. лимит в ощаде) за эти 3-7 дня. Верно?
proftpd66
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