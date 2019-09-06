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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:48
Карамболь написав:clientage
т.е. если в опервремя залил, то можно сразу и пользоваться, так?
Я пользовался сразу, но это было год назад, тогда такой р2р на Экономку стоил 5грн за 14994 грн шоли
А вот уже год как нет у меня движений по ощАду, тока пенсам своим помагаю СЭПить
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:42
clientage написав: Alpha1251 написав:
Подтверждаю, есть теховер по МК.
И по Экономке есть
Но в случае использования именно ощАдовского р2р не будет ни блока 1% ни теховера при операции в опервремя, дето до 19:30
Как давно это появилось?
а именно теховер до 19:00 как давно появился?
200к овердрайвил, овера не было.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:46
proftpd66 написав: clientage написав: Alpha1251 написав:
Подтверждаю, есть теховер по МК.
И по Экономке есть
Но в случае использования именно ощАдовского р2р не будет ни блока 1% ни теховера при операции в опервремя, дето до 19:30
Как давно это появилось?
а именно теховер до 19:00 как давно появился?
200к овердрайвил, овера не было.
Вот вы там весною выкладывали здесь свои контрабасные причандалы
так там овер был через Моню, но вам было побарабану, вы ж даже тогда 1% в блоке не заметили на своих то объёмах
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:54
clientage Ferlakur
человек тут
пишет что у него был реальный овер. Реальный овер идет около 60% годовых, только в газике по 40%. А блок 1% сделали чтобы пенсионеров не лупить или депозитчиков.
(Они сделали чтобы свободно можно было открывать и закрыть депозиты еще давно очень)
По этому надо определится был это блок 1% или тех овер.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:24
proftpd66 написав:clientage Ferlakur
человек тут
пишет что у него был реальный овер. Реальный овер идет около 60% годовых, только в газике по 40%. А блок 1% сделали чтобы пенсионеров не лупить или депозитчиков.
(Они сделали чтобы свободно можно было открывать и закрыть депозиты еще давно очень)
По этому надо определится был это блок 1% или тех овер.
Если в выписке написано "проценты за несанкционированный овердрафт", то как еще надо определяться?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:36
Ferlakur
скриншот сюда будет как супер приз.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:48
proftpd66 написав:Ferlakur
скриншот сюда будет как супер приз.
Кому приз? Не верите - я вам доказывать ничего не собираюсь.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:56
clientage написав: Alpha1251 написав:
Подтверждаю, есть теховер по МК.
И по Экономке есть
Но в случае использования именно ощАдовского р2р не будет ни блока 1% ни теховера при операции в опервремя, дето до 19:30
до 19:30 обналичка не спасет от овера, потому что моно отправляет с задержкой 3-7 дня, обычно 3 дня и другие банки отправляют, если отправить из моно и обналичить сразу, то овер должен быть около 55-60% годовых (эта стандартный % за кред. лимит в ощаде) за эти 3-7 дня. Верно?
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:30
Перевипуск по строку миттєвої неперсоніфікованої картки МастерКард у ТП "Мій комфорт" за замовчуванням відбувається на персоніфіковану безплатну картку чи платну за 120 грн.?
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