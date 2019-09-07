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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1539154015411542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:16

  clientage написав:
  Sanio написав:Перевипуск по строку миттєвої неперсоніфікованої картки МастерКард у ТП "Мій комфорт" за замовчуванням відбувається на персоніфіковану безплатну картку чи платну за 120 грн.?

Всегда токо на платную именную

Мені перевипустили ще за 2 місяці до завершення старої картки нову без замовлення МастерКард Стандарт іменна з чіпом без пейпас безкоштовно, але лише на рік. Просто прийшла СМС, що нова картка у відділенні, пішов отримав, стару заблокували одразу, хоча її термін до 10/19
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:59

Re: Ощадбанк

Зарегистрировался в Ощад 247, оплатил пополнение счета sim карты. Пришлось звонить на горящую линию для поднятия лимита платежей в интернет. Оплата прошла, комисию 2грн сняли, счет у оператора пополнился. Вот только через несколько секунд на пополненный номер (который стоИт в аппаратном модеме и подключен к ноуту) пришла смс с кодом активации услуг от какого-то "sweеt.tv". Погуглил - нашел на минфине тему с разводняком приват-мегого.
Абсолютно уверен что ни на какие баннеры не кликал и на другие сайты не ходил (проверил историю браузера и логи файервола), более того установлен adblock. Никаких лишних денег в истории платежей нет, тех поддержка ощада открещиваются от проблемы типа совсем не причем обращайтесь к оператору, техподдержка ОПСОСа говорит никакие деньги не списывались, баланс счета сим карты сходится, считайте сообщение спамом.
Для профилактики сайты свиттв и мегого внёс в черный список по имени и забанил их ip.
Вот только не хочется увидеть через месяц или другой срок сюрприз. Кто встречал это разводняк?

Вопрос номер два. Можно ли отключить платную услугу смс оповещений у ощада? На горячей линии говорят нет, но подозреваю что не договаривают что-то, как показывает практика с другими банками - можно.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:07

  v0f41k написав:Вопрос номер два. Можно ли отключить платную услугу смс оповещений у ощада? На горячей линии говорят нет, но подозреваю что не договаривают что-то, как показывает практика с другими банками - можно.


Можно отключить, звоните на горячую линию и просите отключить, они в свою очередь предупреждают Вас, что удаляют ваш аккаунт, т.е. регистрацию в Ощад24 и снимут последнюю оплату в конце месяца 7грн. Все.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:22

v0f41k
А я стесняюсь спросить, а что о бесплатных способах пополнения ОПСОСОВ вы не слышали (не говоря уже про варианты с кэшбеком)?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:07

Re: Ощадбанк

  v0f41k написав:Можно ли отключить платную услугу смс оповещений у ощада?
Можно, вот прямо в ИБ, но при сл. входе в ИБ СМС-инфо по Экономке опять подключится, т.к. ИБ работает тока с включ-ым СМС-инфо.
Переподключите ИБ на карту с бесплатным СМС-инфо, например, на МК.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:18

  remark написав:Можно отключить, звоните на горячую линию и просите отключить, они в свою очередь предупреждают Вас, что удаляют ваш аккаунт, т.е. регистрацию в Ощад24 и снимут последнюю оплату в конце месяца 7грн. Все.

Пробовал - сказали идти в отделение банка, сегодня выходной, в понедельник схожу.
Похоже в ощаде нет раздельной СМС авторизации с одноразовым паролем(без них никак) от смс оповещений: уведомления оплат, баланс, и др уведомления(хотелось бы отключить), тогда или допкарта или отказ от ощад247.

  Flamingo написав:v0f41k
А я стесняюсь спросить, а что о бесплатных способах пополнения ОПСОСОВ вы не слышали (не говоря уже про варианты с кэшбеком)?


Пользовался терминалом в магазине ОПСОСа без комиссии, но в этот раз превысил лимит 1гб траффика в пакете в августе, а оплатил ровно сумму абонплаты, сегодня заметил что баланс в минусе, выяснил почему, а чтобы подъехать к терминалу нужно ехать с дачи в Киев и интернет тоже нужен, посчитал что мне дешевле заплатить комиссию чем потом траффик сверх пакета.

Если есть другие способы в которых не нужно светить третим лицам персональные данные, нет абонплаты за сервис, не нужен не рутованый андроид/иос и не нужно быть клиентом привата - напиши.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:00

Re: Ощадбанк

  v0f41k написав:Если есть другие способы в которых не нужно светить третим лицам персональные данные, нет абонплаты за сервис, не нужен не рутованый андроид/иос и не нужно быть клиентом привата - напиши.

О пополнениях с сайтов ОПСОСов не слышали? ;)
Flamingo
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