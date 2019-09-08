Додано: Нед 08 вер, 2019 09:59

Зарегистрировался в Ощад 247, оплатил пополнение счета sim карты. Пришлось звонить на горящую линию для поднятия лимита платежей в интернет. Оплата прошла, комисию 2грн сняли, счет у оператора пополнился. Вот только через несколько секунд на пополненный номер (который стоИт в аппаратном модеме и подключен к ноуту) пришла смс с кодом активации услуг от какого-то "sweеt.tv". Погуглил - нашел на минфине тему с разводняком приват-мегого.

Абсолютно уверен что ни на какие баннеры не кликал и на другие сайты не ходил (проверил историю браузера и логи файервола), более того установлен adblock. Никаких лишних денег в истории платежей нет, тех поддержка ощада открещиваются от проблемы типа совсем не причем обращайтесь к оператору, техподдержка ОПСОСа говорит никакие деньги не списывались, баланс счета сим карты сходится, считайте сообщение спамом.

Для профилактики сайты свиттв и мегого внёс в черный список по имени и забанил их ip.

Вот только не хочется увидеть через месяц или другой срок сюрприз. Кто встречал это разводняк?



Вопрос номер два. Можно ли отключить платную услугу смс оповещений у ощада? На горячей линии говорят нет, но подозреваю что не договаривают что-то, как показывает практика с другими банками - можно.