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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 13:16
clientage написав: Sanio написав:
Перевипуск по строку миттєвої неперсоніфікованої картки МастерКард у ТП "Мій комфорт" за замовчуванням відбувається на персоніфіковану безплатну картку чи платну за 120 грн.?
Всегда токо на платную именную
Мені перевипустили ще за 2 місяці до завершення старої картки нову без замовлення МастерКард Стандарт іменна з чіпом без пейпас безкоштовно, але лише на рік. Просто прийшла СМС, що нова картка у відділенні, пішов отримав, стару заблокували одразу, хоча її термін до 10/19
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Sanio
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Додано: Нед 08 вер, 2019 09:59
Зарегистрировался в Ощад 247, оплатил пополнение счета sim карты. Пришлось звонить на горящую линию для поднятия лимита платежей в интернет. Оплата прошла, комисию 2грн сняли, счет у оператора пополнился. Вот только через несколько секунд на пополненный номер (который стоИт в аппаратном модеме и подключен к ноуту) пришла смс с кодом активации услуг от какого-то "sweеt.tv". Погуглил - нашел на минфине тему с разводняком приват-мегого.
Абсолютно уверен что ни на какие баннеры не кликал и на другие сайты не ходил (проверил историю браузера и логи файервола), более того установлен adblock. Никаких лишних денег в истории платежей нет, тех поддержка ощада открещиваются от проблемы типа совсем не причем обращайтесь к оператору, техподдержка ОПСОСа говорит никакие деньги не списывались, баланс счета сим карты сходится, считайте сообщение спамом.
Для профилактики сайты свиттв и мегого внёс в черный список по имени и забанил их ip.
Вот только не хочется увидеть через месяц или другой срок сюрприз. Кто встречал это разводняк?
Вопрос номер два. Можно ли отключить платную услугу смс оповещений у ощада? На горячей линии говорят нет, но подозреваю что не договаривают что-то, как показывает практика с другими банками - можно.
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v0f41k
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Додано: Нед 08 вер, 2019 10:07
v0f41k написав:
Вопрос номер два. Можно ли отключить платную услугу смс оповещений у ощада? На горячей линии говорят нет, но подозреваю что не договаривают что-то, как показывает практика с другими банками - можно.
Можно отключить, звоните на горячую линию и просите отключить, они в свою очередь предупреждают Вас, что удаляют ваш аккаунт, т.е. регистрацию в Ощад24 и снимут последнюю оплату в конце месяца 7грн. Все.
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remark
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Додано: Нед 08 вер, 2019 10:22
v0f41k
А я стесняюсь спросить, а что о бесплатных способах пополнения ОПСОСОВ вы не слышали (не говоря уже про варианты с кэшбеком)?
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Flamingo
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:07
v0f41k написав:
Можно ли отключить платную услугу смс оповещений у ощада?
Можно, вот прямо в ИБ, но при сл. входе в ИБ СМС-инфо по Экономке опять подключится, т.к. ИБ работает тока с включ-ым СМС-инфо.
Переподключите ИБ на карту с бесплатным СМС-инфо, например, на МК.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:18
remark написав:
Можно отключить, звоните на горячую линию и просите отключить, они в свою очередь предупреждают Вас, что удаляют ваш аккаунт, т.е. регистрацию в Ощад24 и снимут последнюю оплату в конце месяца 7грн. Все.
Пробовал - сказали идти в отделение банка, сегодня выходной, в понедельник схожу.
Похоже в ощаде нет раздельной СМС авторизации с одноразовым паролем(без них никак) от смс оповещений: уведомления оплат, баланс, и др уведомления(хотелось бы отключить), тогда или допкарта или отказ от ощад247.
Flamingo написав:
v0f41k
А я стесняюсь спросить, а что о бесплатных способах пополнения ОПСОСОВ вы не слышали (не говоря уже про варианты с кэшбеком)?
Пользовался терминалом в магазине ОПСОСа без комиссии, но в этот раз превысил лимит 1гб траффика в пакете в августе, а оплатил ровно сумму абонплаты, сегодня заметил что баланс в минусе, выяснил почему, а чтобы подъехать к терминалу нужно ехать с дачи в Киев и интернет тоже нужен, посчитал что мне дешевле заплатить комиссию чем потом траффик сверх пакета.
Если есть другие способы в которых не нужно светить третим лицам персональные данные, нет абонплаты за сервис, не нужен не рутованый андроид/иос и не нужно быть клиентом привата - напиши.
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v0f41k
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Додано: Нед 08 вер, 2019 14:51
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:01
Друзья, ну нельзя же так сразу! Коллега так и сознание может потерять от такого откровения
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