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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:29
Re: Ощадбанк
Подскажите как с ощадовской карты дешевле всего перевести деньги (на другую карту укр банка например) - или в любом случае будет ощадовская комиссия 1%+5 ?
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:34
Можно перевести СЭПом по реквизитам картсчета, траншами по 5К бесплатно
Можно из того др. банка через его р2р сдернуть с карты ощАда. ощАд возьмет за это 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 вер, 2019 07:18
Re: Ощадбанк
уже p2p сторонними сервисами 1%, к сожалению, долго они держались.
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