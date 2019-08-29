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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1540154115421543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:29

Re: Ощадбанк

Подскажите как с ощадовской карты дешевле всего перевести деньги (на другую карту укр банка например) - или в любом случае будет ощадовская комиссия 1%+5 ?
Surfer
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:34

  Surfer написав:Подскажите как с ощадовской карты дешевле всего перевести деньги (на другую карту укр банка например) - или в любом случае будет ощадовская комиссия 1%+5 ?

Можно перевести СЭПом по реквизитам картсчета, траншами по 5К бесплатно
Можно из того др. банка через его р2р сдернуть с карты ощАда. ощАд возьмет за это 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:18

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  Surfer написав:Подскажите как с ощадовской карты дешевле всего перевести деньги (на другую карту укр банка например) - или в любом случае будет ощадовская комиссия 1%+5 ?

Можно перевести СЭПом по реквизитам картсчета, траншами по 5К бесплатно
Можно из того др. банка через его р2р сдернуть с карты ощАда. ощАд возьмет за это 0.5%
уже p2p сторонними сервисами 1%, к сожалению, долго они держались.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:54

Доброго времени суток, подскажите, если у меня депозит с капитализацией процентов, я могу вместо этого получать их наличкой каждый месяц, или нужно ждать срока возвращения депозита, потом идти в банк и переоформлять с капитализации на выплату. Прошу прощения, если вопрос глупый, я просто в этом не особо разбираюсь, собственно поэтому и спрашиваю) Заранее спасибо
Jacobstown
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:28

  vadymbanker написав:уже p2p сторонними сервисами 1%, к сожалению, долго они держались.

Ага, с 29.08.19 уже 1% (мин. 5 грн.)
https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:34

Jacobstown забудьте про денежные знаки до даты окончания
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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