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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 06:36
Які зараз в ощаді правила поповнення нових вкладів?
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:05
http://www.oschadbank.ua/ua/mitteva-virtual
ramaz написав:
Коллеги, кто-то пользовался данным чудом?Цифрова Prepaid картка
Подключает ли ОщАд по этой карте SMS-информирование по умолчанию? Если да - то как его оперативно отключить?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:25
И этот SMS-банкинг отключить можно?
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ramaz
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:29
ramaz
не,это очень нужная дичь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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- Повідомлень: 2897
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 382 раз.
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