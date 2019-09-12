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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 06:36
Re: Ощадбанк
Які зараз в ощаді правила поповнення нових вкладів?
Додано: Чет 12 вер, 2019 07:05
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 07:25
И этот SMS-банкинг отключить можно?
Додано: Чет 12 вер, 2019 07:29
ramaz не,это очень нужная дичь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:26
Панове, Ощад (при переказі в Ощад24) відправляє СЕП з транзитного рахунку чи світить прямі реквізити відправника?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:42
Re: Ощадбанк
Прямые, в отделение могут проводку распечатать, поставить датер и подпись, очень удобно.
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:00
колеги, а це нормально що при поповненні картки мій комфорт йде комісія?щойно з додатку моно закинув тестово 100 грн а ощад зарахував тільки 99. 1 грн пішла на комісію. чомусь думав безготівкові зарахування в цьому тарифі без комісії мають іти
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:01
После проведения по счёту, вернут вам эту гривну.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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