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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1541154215431544

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 06:36

Re: Ощадбанк

Які зараз в ощаді правила поповнення нових вкладів?
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 07:05

  ramaz написав:Коллеги, кто-то пользовался данным чудом?
Цифрова Prepaid картка

Подключает ли ОщАд по этой карте SMS-информирование по умолчанию? Если да - то как его оперативно отключить?

Зображення

http://www.oschadbank.ua/ua/mitteva-virtual
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 07:25

  Мизантрóп написав:
  ramaz написав:Коллеги, кто-то пользовался данным чудом?
Цифрова Prepaid картка

Подключает ли ОщАд по этой карте SMS-информирование по умолчанию? Если да - то как его оперативно отключить?

Зображення

http://www.oschadbank.ua/ua/mitteva-virtual

И этот SMS-банкинг отключить можно?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 07:29

ramaz не,это очень нужная дичь :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:26

Панове, Ощад (при переказі в Ощад24) відправляє СЕП з транзитного рахунку чи світить прямі реквізити відправника?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:42

Re: Ощадбанк

klug написав:Панове, Ощад (при переказі в Ощад24) відправляє СЕП з транзитного рахунку чи світить прямі реквізити відправника?
Прямые, в отделение могут проводку распечатать, поставить датер и подпись, очень удобно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:00

колеги, а це нормально що при поповненні картки мій комфорт йде комісія?щойно з додатку моно закинув тестово 100 грн а ощад зарахував тільки 99. 1 грн пішла на комісію. чомусь думав безготівкові зарахування в цьому тарифі без комісії мають іти
balance
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:01

  balance написав:колеги, а це нормально що при поповненні картки мій комфорт йде комісія?щойно з додатку моно закинув тестово 100 грн а ощад зарахував тільки 99. 1 грн пішла на комісію. чомусь думав безготівкові зарахування в цьому тарифі без комісії мають іти

После проведения по счёту, вернут вам эту гривну.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:08

  Фантом написав:
  balance написав:колеги, а це нормально що при поповненні картки мій комфорт йде комісія?щойно з додатку моно закинув тестово 100 грн а ощад зарахував тільки 99. 1 грн пішла на комісію. чомусь думав безготівкові зарахування в цьому тарифі без комісії мають іти

После проведения по счёту, вернут вам эту гривну.
ага, то 1% блокується до проводки?
balance
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:18

  balance написав:
  Фантом написав:
  balance написав:колеги, а це нормально що при поповненні картки мій комфорт йде комісія?щойно з додатку моно закинув тестово 100 грн а ощад зарахував тільки 99. 1 грн пішла на комісію. чомусь думав безготівкові зарахування в цьому тарифі без комісії мають іти

После проведения по счёту, вернут вам эту гривну.
ага, то 1% блокується до проводки?

Да
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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