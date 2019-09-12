колеги, а це нормально що при поповненні картки мій комфорт йде комісія?щойно з додатку моно закинув тестово 100 грн а ощад зарахував тільки 99. 1 грн пішла на комісію. чомусь думав безготівкові зарахування в цьому тарифі без комісії мають іти
balance написав:колеги, а це нормально що при поповненні картки мій комфорт йде комісія?щойно з додатку моно закинув тестово 100 грн а ощад зарахував тільки 99. 1 грн пішла на комісію. чомусь думав безготівкові зарахування в цьому тарифі без комісії мають іти
balance написав:колеги, а це нормально що при поповненні картки мій комфорт йде комісія?щойно з додатку моно закинув тестово 100 грн а ощад зарахував тільки 99. 1 грн пішла на комісію. чомусь думав безготівкові зарахування в цьому тарифі без комісії мають іти
balance написав:колеги, а це нормально що при поповненні картки мій комфорт йде комісія?щойно з додатку моно закинув тестово 100 грн а ощад зарахував тільки 99. 1 грн пішла на комісію. чомусь думав безготівкові зарахування в цьому тарифі без комісії мають іти