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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:01
Доброго дня. Киньте .арк на додаток версіі 1.50.3009 (до того горезвісного оновлення 1.50.3101 від 21 серпня). Пишуть, що з цією версією працює нормально. І заборонити оновлювати додаток.
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alibob
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