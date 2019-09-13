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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:01
мобільний додаток
Доброго дня. Киньте .арк на додаток версіі 1.50.3009 (до того горезвісного оновлення 1.50.3101 від 21 серпня). Пишуть, що з цією версією працює нормально. І заборонити оновлювати додаток.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:46
В розмірі початкового вкладу кожний місяць...якщо не брешу....так було...про зміни не чув.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 08:03
Re: Ощадбанк
Подскажите пожалуйста, если я заказал через ощад 24/7 выпуск дополнительной карты и ее получу, то после окончания срока действия основной карты эта дополнительная станет основной и весь функционал (включая ощад 24/7) сохранится? Или придется заново что-то оформлять/перерегистрировать?
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