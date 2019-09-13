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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:01

мобільний додаток

Доброго дня. Киньте .арк на додаток версіі 1.50.3009 (до того горезвісного оновлення 1.50.3101 від 21 серпня). Пишуть, що з цією версією працює нормально. І заборонити оновлювати додаток.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:46

  Scholar написав:Які зараз в ощаді правила поповнення нових вкладів?

В розмірі початкового вкладу кожний місяць...якщо не брешу....так було...про зміни не чув.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:03

Re: Ощадбанк

Подскажите пожалуйста, если я заказал через ощад 24/7 выпуск дополнительной карты и ее получу, то после окончания срока действия основной карты эта дополнительная станет основной и весь функционал (включая ощад 24/7) сохранится? Или придется заново что-то оформлять/перерегистрировать?
archvile
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 09:43

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  Scholar написав:Які зараз в ощаді правила поповнення нових вкладів?

В розмірі початкового вкладу кожний місяць...якщо не брешу....так було...про зміни не чув.
Не совсем. Правильный и точный ответ следующий: 3,6 месячные вклады пополняются наличными и безналичными деньгами без ограничения в сумме и в валюте. 12,18 месячные вклады пополняются не более чем на сумму первоначального открытия, так же наличным и безналичным путем(что очень удобно), обратите внимание в первый месяц открытия вклада(для 12,18м.), его так же можно пополнить на сумму открытия, т.е. 5 сентября открыли 12 месячный вклад на ₴200к, 15 сентября можете пополнить на ₴200к.
vadymbanker
 
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