Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:43

Спасибо Вам за разводку на лоха в Вашем долбаном ощадбанке!

Хотел пополнить на карту счет для оплаты ком. услуг, вставил сначала

карту, терминал принял 200 гривен и завис, потом карту я вынял и 200

гривен в терминале осталось. Сразу же это зафиксировал у менеджера и

написал заявление, при этом менеджер сказала не волнуйтесь деньги вернут. Это было 23 июля 2019 года в г. Киеве по ул.

архитектора Николаева 7 и до сих пор не отдали. Был у заведующей этого

ощадбанка неоднократно, она сказала что была проверка и там 200 гривен не

обнаружили и что, она сказала - я могу сделать, и кто делал эту проверку,

думают, что я это всё придумал , и я всё вру! Думаю не честные люди у

Вас работают! Я полагаю, кто имел доступ к терминалу ощадбанка те и

замутили это. Кидалово на лоха