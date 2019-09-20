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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:01
мобільний додаток
Доброго дня. Киньте .арк на додаток версіі 1.50.3009 (до того горезвісного оновлення 1.50.3101 від 21 серпня). Пишуть, що з цією версією працює нормально. І заборонити оновлювати додаток.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:46
В розмірі початкового вкладу кожний місяць...якщо не брешу....так було...про зміни не чув.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 14 вер, 2019 08:03
Re: Ощадбанк
Подскажите пожалуйста, если я заказал через ощад 24/7 выпуск дополнительной карты и ее получу, то после окончания срока действия основной карты эта дополнительная станет основной и весь функционал (включая ощад 24/7) сохранится? Или придется заново что-то оформлять/перерегистрировать?
Додано: Суб 14 вер, 2019 09:43
Re: Ощадбанк
Не совсем. Правильный и точный ответ следующий: 3,6 месячные вклады пополняются наличными и безналичными деньгами без ограничения в сумме и в валюте. 12,18 месячные вклады пополняются не более чем на сумму первоначального открытия, так же наличным и безналичным путем(что очень удобно), обратите внимание в первый месяц открытия вклада(для 12,18м.), его так же можно пополнить на сумму открытия, т.е. 5 сентября открыли 12 месячный вклад на ₴200к, 15 сентября можете пополнить на ₴200к.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:53
Re: Ощадбанк
Прислали сегодня смс : "Ми підключили вам смс-банкінг по карті....". Зашел в Ощад24/7, действительно подключено (аккаунт ИБ зарегистрирован на другую карту). Позвонил на горячую, сказали, сбой в Ощад24/7, теперь при каждом входе всем присылается такое сообщение. "Проблема выришуеться, специалисты працюють, перезвонить пизнише для уточнення".
Отключать его самому в ИБ, но там страшная надпись "Деактивація послуги "СМС-повідомлень. Тарифікація послуги здійснюється за період, згідно тарифів Банку.", или ждать, пока они исправят?
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:37
Деактивація нажимайте по любому
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:43
Спасибо Вам за разводку на лоха в Вашем долбаном ощадбанке!
Хотел пополнить на карту счет для оплаты ком. услуг, вставил сначала
карту, терминал принял 200 гривен и завис, потом карту я вынял и 200
гривен в терминале осталось. Сразу же это зафиксировал у менеджера и
написал заявление, при этом менеджер сказала не волнуйтесь деньги вернут. Это было 23 июля 2019 года в г. Киеве по ул.
архитектора Николаева 7 и до сих пор не отдали. Был у заведующей этого
ощадбанка неоднократно, она сказала что была проверка и там 200 гривен не
обнаружили и что, она сказала - я могу сделать, и кто делал эту проверку,
думают, что я это всё придумал , и я всё вру! Думаю не честные люди у
Вас работают! Я полагаю, кто имел доступ к терминалу ощадбанка те и
замутили это. Кидалово на лоха
Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:15
u_pauk
а що хотіли, якщо в банку "пишна" корупція і не завершувалась
+50грн !
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