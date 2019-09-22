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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1543154415451546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 08:03

  Ethereum написав:
  Ferlakur написав:Прислали сегодня смс : "Ми підключили вам смс-банкінг по карті....". Зашел в Ощад24/7, действительно подключено (аккаунт ИБ зарегистрирован на другую карту). Позвонил на горячую, сказали, сбой в Ощад24/7, теперь при каждом входе всем присылается такое сообщение. "Проблема выришуеться, специалисты працюють, перезвонить пизнише для уточнення".
Отключать его самому в ИБ, но там страшная надпись "Деактивація послуги "СМС-повідомлень. Тарифікація послуги здійснюється за період, згідно тарифів Банку.", или ждать, пока они исправят?


Деактивація нажимайте по любому


Сегодня только зашел в Ощад24 - снова подключили :evil:

В субботу жене тоже пришло сообщение - "мы вам подключили смс-информирование...". Стали смотреть - оказывается эти редиски уже запустили процесс перевыпуска "Моей карты", у котрой срок действия 11/19, и это к ней уже подключили смс-инфо. Сама эта новая карта в ИБ светится пока серым, а на горячей линии автоответчик говорит, что старая карта "в процеси прининення". Сегодня пойдет скандалить.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3150
З нами з: 14.10.08
Подякував: 184 раз.
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