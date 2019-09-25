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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1544154515461547>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 08:03

  Ethereum написав:
  Ferlakur написав:Прислали сегодня смс : "Ми підключили вам смс-банкінг по карті....". Зашел в Ощад24/7, действительно подключено (аккаунт ИБ зарегистрирован на другую карту). Позвонил на горячую, сказали, сбой в Ощад24/7, теперь при каждом входе всем присылается такое сообщение. "Проблема выришуеться, специалисты працюють, перезвонить пизнише для уточнення".
Отключать его самому в ИБ, но там страшная надпись "Деактивація послуги "СМС-повідомлень. Тарифікація послуги здійснюється за період, згідно тарифів Банку.", или ждать, пока они исправят?


Деактивація нажимайте по любому


Сегодня только зашел в Ощад24 - снова подключили :evil:

В субботу жене тоже пришло сообщение - "мы вам подключили смс-информирование...". Стали смотреть - оказывается эти редиски уже запустили процесс перевыпуска "Моей карты", у котрой срок действия 11/19, и это к ней уже подключили смс-инфо. Сама эта новая карта в ИБ светится пока серым, а на горячей линии автоответчик говорит, что старая карта "в процеси прининення". Сегодня пойдет скандалить.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 08:50

Re: Ощадбанк

Чет проблемы со входом в Ощад24/7. То не приходят OTP, то при вводе пишет "неверный код". У вас как?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:07

2 Ferlakur

Все нормально авторизируется, СМС приходят, только вот мобилку пополнял...

З.Ы.
а все в курсе, что у ощада билинговый день изменился?
13. Білінгова дата
Дата проведення Білінгу
Білінг проводиться у вихідний день передостаннього тижня місяця, за умови
наявності в останньому тижні не менше одного робочого дня поточного місяця
Eugen79
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:27

  Eugen79 написав:а все в курсе, что у ощада билинговый день изменился?
13. Білінгова дата
Дата проведення Білінгу
Білінг проводиться у вихідний день передостаннього тижня місяця, за умови
наявності в останньому тижні не менше одного робочого дня поточного місяця

Хм. А выходной дн. это Сб или Вс? Т.е. вот биллинг будет 28 или 29 сент? Или пофиг, т.к. проводки пройдут 30м -- сл. раб. днём.
Будемпасматреть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:58

Подскажите пожалуйста % по МЗ уже у кого то были???
olgerd
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:20

  Eugen79 написав:2 Ferlakur
Все нормально авторизируется, СМС приходят, только вот мобилку пополнял...

На горячке сказали "проблемы с доставкой смс от Киевстара".
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:32

  Eugen79 написав:13. Білінгова дата
Дата проведення Білінгу
Білінг проводиться у вихідний день передостаннього тижня місяця, за умови
наявності в останньому тижні не менше одного робочого дня поточного місяця


А раньше как было? С 26 по 25?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:34

Re: Ощадбанк

  Фантом написав:А раньше как было? С 26 по 25?
И я о том же даже иногда 24)
olgerd
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:51

Re: Ощадбанк

подскажите , давно не пользовался , а что в долларах по проценту актуальному сейчас на Мобільних заощадженнях..а то чет не могу найти ...неужто убрали ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:58

  lincoln2 написав:подскажите , давно не пользовался , а что в долларах по проценту актуальному сейчас на Мобільних заощадженнях..а то чет не могу найти ...неужто убрали ?


Зображення

https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards
Кто не пьёт, тот не рискует.
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