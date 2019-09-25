Ferlakur написав:Прислали сегодня смс : "Ми підключили вам смс-банкінг по карті....". Зашел в Ощад24/7, действительно подключено (аккаунт ИБ зарегистрирован на другую карту). Позвонил на горячую, сказали, сбой в Ощад24/7, теперь при каждом входе всем присылается такое сообщение. "Проблема выришуеться, специалисты працюють, перезвонить пизнише для уточнення". Отключать его самому в ИБ, но там страшная надпись "Деактивація послуги "СМС-повідомлень. Тарифікація послуги здійснюється за період, згідно тарифів Банку.", или ждать, пока они исправят?
Деактивація нажимайте по любому
Сегодня только зашел в Ощад24 - снова подключили
В субботу жене тоже пришло сообщение - "мы вам подключили смс-информирование...". Стали смотреть - оказывается эти редиски уже запустили процесс перевыпуска "Моей карты", у котрой срок действия 11/19, и это к ней уже подключили смс-инфо. Сама эта новая карта в ИБ светится пока серым, а на горячей линии автоответчик говорит, что старая карта "в процеси прининення". Сегодня пойдет скандалить.
Eugen79 написав:13. Білінгова дата Дата проведення Білінгу Білінг проводиться у вихідний день передостаннього тижня місяця, за умови наявності в останньому тижні не менше одного робочого дня поточного місяця