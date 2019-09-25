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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1544154515461547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:06

Фантом Спасибо !
lincoln2
 
Повідомлень: 592
З нами з: 05.02.11
Подякував: 58 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:58

2 Фантом
На горячке сообщили, что 26 го был день биллинга. Теперь в ближайшую субботу будет.
Будемподождать...
Eugen79
 
Повідомлень: 197
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:40

  Eugen79 написав:2 Фантом
На горячке сообщили, что 26 го был день биллинга. Теперь в ближайшую субботу будет.
Будемподождать...

Так це 3 дні без прОцента на прОцент по мобільних заощалженнях...вирішили заОщадити. :(
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29476
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
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  #<1 ... 1544154515461547
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