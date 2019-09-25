|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:58
2 Фантом
На горячке сообщили, что 26 го был день биллинга. Теперь в ближайшую субботу будет.
Будемподождать...
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:40
Так це 3 дні без прОцента на прОцент по мобільних заощалженнях...вирішили заОщадити.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:45
Re: Ощадбанк
Должны быть завтра-суббота. За смс инфо тоже пока не сняли.
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:17
|