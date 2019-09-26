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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:06
Фантом Спасибо !
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lincoln2
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Додано: Чет 26 вер, 2019 11:58
2 Фантом
На горячке сообщили, что 26 го был день биллинга. Теперь в ближайшую субботу будет.
Будемподождать...
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Eugen79
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Додано: Чет 26 вер, 2019 12:40
Eugen79 написав:2 Фантом
На горячке сообщили, что 26 го был день биллинга. Теперь в ближайшую субботу будет.
Будемподождать...
Так це 3 дні без прОцента на прОцент по мобільних заощалженнях...вирішили заОщадити.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:45
lincoln2 написав:подскажите , давно не пользовался , а что в долларах по проценту актуальному сейчас на Мобільних заощадженнях..а то чет не могу найти ...неужто убрали ?
Должны быть завтра-суббота. За смс инфо тоже пока не сняли.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:17
olgerd написав:
Подскажите пожалуйста % по МЗ уже у кого то были???
Дійсно, не було... хоча бот показує суму нарахованих %
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Додано: Чет 26 вер, 2019 22:12
Eugen79 написав:2 Фантом
На горячке сообщили, что 26 го был день биллинга. Теперь в ближайшую субботу будет.
Будемподождать...
То фигня. Я сегодня с кредитки потратил кучу денег, по опыту спишутся завтра. А билинг теперь 28. Придётся гаситься в следующем месяце. Засада. Знал бы делал бы покупки 28.
Хорошо хоть предупреждён, а то была бы неприятная история тысячи на полторы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:50
Подскажите, плз, входящий п2п на ощадовскую карту из зарплатного проекта - будет с комиссией?
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dr_morgenstern
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